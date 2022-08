Tom Dumoulin (31) stopt met onmiddellijke ingang met koersen: “De tank is leeg, de benen voelen zwaar”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dumoulin gaf uitleg bij zijn beslissing om eerder dan voorzien zijn fiets aan de haak te hangen. “Ongeveer twee maanden geleden kondigde ik aan dat ik aan het eind van het jaar zou gaan stoppen als professioneel wielrenner. Ondanks de liefde voor de fiets merkte ik het hele voorjaar al dat het niet liep zoals ik wilde en ik klaar was voor een nieuwe levensfase. Ik had wel nog één project heel hoog op mijn wensenlijst staan om daar nog één keer te knallen en mijn carrière op die manier met een knal af te sluiten. Dat was het WK in Australië. Ik had de droom de weg daarnaartoe aan te pakken zoals ik ook de weg richting de Spelen in Tokyo aanpakte. Met een gevoel van vrijheid, op mijn manier, op mijn voorwaarden, met ondersteuning van mijn team en met mijn eigen intrinsieke motivatie als belangrijkste brandstof. Dat heeft me toen het plezier teruggebracht in de fiets dat ik zocht.”

Dat WK vindt plaats op 18 september, maar het zal ondanks de goeie wil van Dumoulin zonder hem plaatsvinden. “Ik merk dat het me nu simpelweg niet meer lukt. De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt en zoals nodig is voor een goede prestatie op het WK. Sinds mijn harde crash vorig jaar september op training is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een teveel.”

Girowinnaar

De Clásica de San Sebastián (eind juli) was dus de laatste koers in de rijkgevulde carrière van Dumoulin. De Nederlander won in 2017 de Giro, en won ook ritten in de Tour en de Vuelta. Hij won ook één keer het WK tijdrijden. “Ondanks dat het afscheid anders is gelopen dan ik hoopte, kijk ik terug op mijn carrière met ongelofelijk veel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt, ik heb er jarenlang heel veel passie en plezier uitgehaald en schitterende prestaties neergezet. Dat ga ik onthouden. Nu is het tijd om te genieten van andere dingen in mijn leven en er te zijn voor de mensen die mij dierbaar zijn. Grote dank aan mijn ploeg en iedereen die mij bij deze fantastische carrière heeft bijgestaan en heeft meegeleefd. En een speciale dank aan mijn vrouw, die er al die jaren voor mij is geweest.”

Algemeen directeur van Team Jumbo-Visma Richard Plugge: “We vinden het jammer dat Tom per direct zijn carrière beëindigt, maar respecteren zijn besluit. Tom heeft veel betekend voor wielerliefhebbers, zowel in Nederland als wereldwijd. Hij mag trots zijn op zijn mooie carrière. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Volledig scherm © Photo News