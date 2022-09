Tom Boonen zou transfer van Remco Evenepoel naar Ineos niet toejuichen: “Lefevere kan het gewoon niet maken om Remco nu te laten gaan”

Wielrennen Twijfels rond Bernal en commerci­eel interes­sant: waarom Ineos-Grenadiers al maanden bezig is met het opvrijen van Remco Evenepoel

Het begrip ‘Trust the process’ is Brits, maar past niet in het kraam van Ineos Grenadiers. Het wil, moet en zal snel weer aankloppen met winst in grote rondes. Enter Remco Evenepoel, dé enige optie. En het mag iets kosten. Om de wereldkampioen uit te kopen, moeten ze circa tien miljoen euro neerleggen. En Remco zelf is ook wel getriggerd. Een situatieschets.

7:12