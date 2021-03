Tom Boonen ziet Van der Poel en Van Aert groeien richting Ronde, maar: “Asgreen is voor mij de favoriet”

Wielrennen Jonas Vingegaard wint tweede etappe in lijn Settimana Coppi e Bartali

24 maart Jonas Vingegaard heeft de heuvelachtige etappe in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. De 24-jarige Deen was de beste voor de Colombiaan Sosa. Onze landgenoot Mauri Vansevenant leek op weg naar de zege, maar werd in de laatste kilometer gegrepen. Met Hermans, Vansevenant en Van Wilder finishten drie Belgen in de top tien.