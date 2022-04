Tom Boonen ziet “hoogdagen voor het Belgische wielrennen” in ‘Wuyts & Boonen’: “We mogen onze handjes kussen dat we zo iemand in huis hebben”

Met een verschroeiende versnelling glipte Evenepoel weg op de uitloper van La Redoute, iedereen van de favorieten moest passen. Een overwinning die volgens Wuyts te danken is aan hard werken. “Zijn overwinning in Luik is mede het resultaat van schaafwerk. Remco heeft stappen gezet. Hij maakte gisteren ook het verschil met zijn dalerscapaciteiten. Bovendien heeft Evenepoel aan zijn explosiviteit gewerkt en dat rendeert. Deze solo is nog veel moeilijker dan die van in San Sebastián in 2019. Toen reed hij anderhalve minuut weg. Nu zat hij constant op de schommel tussen 20 en 30 seconden. Dat is veel lastiger.”