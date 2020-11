Tom Boonen wikt en weegt de Belgen na een hoogstaand seizoen: “Magistrale Wout, maar ook Remco was klaar om alles te winnen”

Vat het seizoen van opper-Belg Wout van Aert eens samen in één rake term?

“Magistraal. Wat vooral slaat op zijn prestaties in de Tour. Méér dan in de klassiekers was dat buiten alle verwachtingen. In een dienende rol deed hij dingen die hij wellicht zelf niet voor mogelijk had geacht. Dé grote vraag was: hoe lang houdt hij het vol? Wout gaf het antwoord: een heel seizoen lang.”