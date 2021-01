Tom Boonen weet dat Wout van Aert vertrek nooit écht overwoog en ziet successen enkel maar toenemen: “Rust is belangrijker dan geld”

Vandaag werd de deal officieel. Wout van Aert verlengde zijn verbintenis bij Jumbo-Visma tot 2024 . Logisch, vindt onze analist Tom Boonen. “Ik had niets anders verwacht. Wout heeft er zijn plaats gevonden, dan is het zéér verstandig om te blijven. Het is nooit nuttig om andere oorden op te zoeken als er geen wrevel is. Met deze contractverlenging gunt hij zichzelf ook rust. Dat is belangrijker dan naar een andere ploeg te verkassen voor misschien meer geld.” Al werd de interesse van bijvoorbeeld Team Ineos volgens Boonen nooit concreet. “Ik hoorde van Wout dat hij een overstap nooit echt heeft overwogen. Zelf sprak hij met niemand. Z’n management waarschijnlijk wel, maar de intentie om te vertrekken was er nooit.”

Hoe ziet Boonen hem evolueren? “Hij is nu al één van de speerpunten, zo niet hét speerpunt van de ploeg. Hij is altijd bepalend. Of het nu als kopman of als meesterknecht is. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt zijn over welke rol hij in de toekomst zal vervullen. Uit de succesformule zullen nóg grotere successen volgen.” Ook in de Tour? “Misschien is er wel afgesproken dat hij voor de groene trui mag gaan. Of misschien willen ze Roglic nog één jaar uitspelen voor geel. We zien wel. Maar zijn verlengd verblijf is terecht, want die ploeg hangt zo goed aan elkaar.”