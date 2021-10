Tom Boonen toont geen begrip voor kritiek op crossen in de VS: “Als ze eens het vliegtuig moeten nemen, is het plots te ver”

VeldrijdenVanavond staat in het Amerikaanse Fayetteville de tweede manche van de Wereldbeker veldrijden op het programma, de tweede van drie crossen over de plas. De trip naar de VS blijft voer voor discussie in veldritland - is het de inspanningen wel waard? Tom Boonen neemt in HLN Sportcast een duidelijk standpunt in. “Ofwel stop je met zagen en blijf je een Vlaamse sport, ofwel wil je internationaler worden en klaag je niet als je eens het vliegtuig moet nemen.”

Sinds 2015 wordt de Wereldbeker veldrijden elk jaar op gang getrapt in de Verenigde Staten (vorig seizoen uitzonderlijk niet door de coronapandemie). De cross is populair in Amerika, maar voor de renners zelf blijkt de oversteek toch een grote investering. De ploegen moeten zelf opdraaien voor de kosten en bovendien is de reis een aanslag op het lichaam, zo vertelde Laurens Sweeck onlangs. Onder meer Sven Nys is een voorvechter voor de trip naar Amerika en ook Tom Boonen toont in HLN Sportcast geen begrip voor de kritiek.

“De cross is echt iets Vlaams, waardoor er al eens commentaar komt dat het eigenlijk geen grote sport is”, aldus Boonen. “Dus worden er wedstrijden in het buitenland georganiseerd, maar wat zeggen die ploegen dan? ‘Het kost te veel geld.’ Ofwel stop je met zagen en blijf je een Vlaamse sport, ofwel wil je internationaler worden en klaag je niet als je eens het vliegtuig moet nemen. Ze rijden allemaal met de mobilhome naar de cross, maar als ze het vliegtuig moeten nemen, is het plots te ver. Als wegrenner neem je wel 70 of 80 keer per jaar het vliegtuig.”

Johan Museeuw stipt aan dat het veldrijden in de VS echt wel leeft. “Zie het als een kans”, vult Boonen aan. “Er is daar een markt voor fietsen, materiaal... Er is belangstelling, mensen vragen daar om cyclocross. Maak er dan ook gebruik van.”

