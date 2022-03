Tom Boonen over de Tirreno: “Evenepoel moet in de eerste plaats met zichzelf strijden”

Wielrennen Tiesj Benoot blikt terug en kijkt vooruit naar Strade Bianche: “Je kan de koers niet winnen op de eerste grindstro­ken, wel verliezen”

Tijdens het wielervoorjaar blikt HLN.be bij elke wedstrijd terug en vooruit met een ex-winnaar van de koers. Voor de Strade Bianche kijkt Tiesj Benoot in zijn glazen bol. Benoot won de Italiaanse klassieker in 2018 in heroïsche omstandigheden en diept voor ons een leuke anekdote in de nasleep van zijn overwinning op. Voor dit jaar tipt hij op Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar als grootste kanshebbers. “Maar uiteindelijk moet je er wel van uitgaan dat je die mannen aan kan als je zelf wil winnen.”

3 maart