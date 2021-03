Tom Boonen in HLN SPORTCAST: “Stuyven is in staat om in het voorjaar nog ergens uit te pakken”

HLN SPORTCASTTom Boonen is deze week de gast in onze HLN Sportcast. Aan tafel met Jonas Decleer had Boonen het uiteraard over de knappe zege van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo. “Alles wordt nu makkelijker voor Jasper. Ze gaan meer rekening moeten houden met hem en de ploeg Trek-Segafredo in de rest van de klassiekers.” Boonen heeft het ook over Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die als topfavoriet naast de overwinning grepen. Onze huisanalist stelt dat de kloof tussen die twee en de anderen niet eens zó groot is. Ten slotte belt ook Stuyvens ploegmaat Edward Theuns in.