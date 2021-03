Tom Boonen in HLN SPORTCAST over Mathieu van der Poel: “Hij is over het algemeen een betere renner dan ik was”

“Met zijn demarrage heeft hij getoond dat hij op dit moment niemand te duchten heeft”, gaat Boonen voort in bovenstaande video. “In de finale heeft hij constant druk gezet en ik denk dat Alaphilippe er zelf voor gekozen heeft om Bernal terug te laten komen. Met drie was het voor hem misschien eerder speelbaar dan met twee. Maar Van der Poel is druk blijven zetten.”

Om dan in de absolute finale uit te pakken met die verschroeiende versnelling. Ook die versnelling bespreekt Boonen. “Mathieu is over het algemeen een betere renner dan ik geweest ben. We hebben veel raakvlakken, denk ik, maar hij is nog een pak lichter”, klinkt het. Bekijk het fragment in bovenstaande video!