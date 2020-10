Tom Boonen fileert de Ronde van Vlaanderen in onze ‘In het Wiel-webcast’: “Dit was een afrekening van 10, 15 jaar tegen elkaar koersen”

WielrennenMathieu van der Poel won zondag met enkele centimeters verschil de Ronde van Vlaanderen editie 2020 van Wout van Aert. Dat allemaal na een zenuwslopende finale - waaruit wereldkampioen Julian Alaphilippe ongelukkig wegviel - die bol stond van de symboliek. “Ze moeten elkaar een bedankingsbrief met een doos pralines of een bak bier sturen”, aldus onze analist Tom Boonen in de ‘In Het Wiel-webcast’. Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, geeft zijn mening daags na Vlaanderens Mooiste.

Genoeg stof om over na te praten na een fantastische Ronde van Vlaanderen. De drie beste renners in koers hadden zich afgescheiden met nog iets minder dan 40 kilometer te gaan. Tot Julian Alaphilippe wegviel na een aanrijding met een motard. Van Aert en Van der Poel vochten het dan maar onder hun twee uit in een duel waar íedere wielerliefhebber op zat te wachten.

Allereerst: “Die mens kan daar helemaal niets aan doen, echt niet.” Tom Boonen neemt het op voor de motard die ervoor zorgde dat Alaphilippe ten val kwam. “Het enige waar je over kunt discussiëren is het feit dat die motards ofwel sneller hadden moeten rijden, ofwel hadden moeten stoppen. Renners rijden er áltijd naar toe. Ze zoeken die slipstream op en dan rijden ze even 1-2 kilometer per uur sneller. Gratis. Iedereen doet dat. Julian was even aan het praten, en dat in combinatie met het manoeuvre van Wout - wat trouwens iedereen doet, daar is niets verkeerd mee - zorgde ervoor dat hij viel. Het was gewoon een stom accident met een superervaren motard, die wij allemaal kennen in het peloton als een van de betere motards met een hart voor de renners.”

Remco Evenepoel sprak zich op Twitter uit na de valpartij. Ook daar gaat Boonen even op in. “Het is de jeugd die spreekt. Dat is op dat moment niet aan de orde. Je moet daar niet over oordelen, niemand doet dat met opzet”, aldus Boonen. “Het is gewoon absoluut zonde dat dat gebeurd is.”

Volledig scherm Een van dé foto's van de Ronde. Julian Alaphilippe valt letterlijk weg uit de kopgroep na een aanrijding met een motard. © BELGA

Van Den Spiegel: “Pak van ons hart”

Alaphilippe brak onder meer een middenhandsbeentje en gaat vandaag onder het mes. Boonen leeft met hem mee. “Een breuk van het middenhandsbeentje is wel de ergste breuk die je kunt hebben. Dat bot herstelt het slechtst van het menselijk lichaam. Dat heeft maar één bloedvat. Hij zal daar waarschijnlijk voor de rest van zijn leven pijn voelen. Het is een breuk die onschuldig lijkt, maar je kunt er heel lang gevolgen van hebben”, aldus Boonen.

Tomas Van Den Spiegel kwam ook even tussen in de podcast. Na heel wat voorzorgsmaatregelen zorgde hij er met een heel team voor dat de Ronde kon doorgaan. “Ik ben heel erg tevreden”, klinkt hij opgelucht. “Organisatorisch hebben we wel wat moeilijkheden ondervonden. Voor ons was het een pak van ons hart dat het allemaal goed is gelopen.” Als koersliefhebber vond ook hij de sportieve ontknoping reclame voor de sport. “Ik was al heel de week aan het zeggen dat dat mijn droomfinale was. Met die twee... Veel beter kon het niet.”

Van Den Spiegel heeft het ook over het incident met de motard én over het volgende wielervoorjaar - dat er nu wel heel snel aankomt. Tom Boonen bespreekt nog uitvoerig de tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel, buigt zich over wat opvallende statistieken én krijgt nog een cadeau voor zijn verjaardag. Ontdek dat alles en nog zoveel meer in aflevering 2 van ‘In Het Wiel’.

