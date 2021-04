Tom Boonen en Johan Museeuw blikken vooruit naar de Ronde van Vlaanderen in HLN SPORTCAST: ”Het niveau aan de top is naar elkaar aan het toekruipen”

“Ik onthoud van Gent-Wevelgem dat het niveau aan de top naar elkaar aan het toekruipen is richting Ronde van Vlaanderen”, aldus Tom Boonen. Volgens de drievoudige winnaar van Vlaanderens Mooiste is dat een tendens die ieder jaar terugkomt. “We praten over ‘de grote drie’ de voorbije weken en dat niemand kans had om een koers te winnen in het voorjaar buiten die drie, maar er zijn misschien wel tien à vijftien kandidaten om zondag te kunnen winnen. Dat is iets heel herkenbaar en dat is ieder jaar hetzelfde.”

Ook De Leeuw van Vlaanderen trekt dezelfde conclusie na Gent-Wevelgem, maar hij komt nog met een andere visie op de proppen. “Het kan ook zijn dat ze misschien over hun hoogtepunt heen zijn. Ik blijf erbij, wat ze in de Tirreno hebben gedaan en de wedstrijden ervoor, elke dag volle gas geven, dat dat niet nodig was. Dat is geen kritiek, maar dat is niet nodig. Je moet kunnen fris aan de start komen en als je die krachten wegsmijt, dan kom je dat ergens op een dag tekort. “

“Het is mooie wielersport zonder er bij na te denken, maar wij zitten hier als analist en renners die dat zelf hebben meegemaakt en wij kozen in Parijs-Nice of Tirreno één of twee dagen uit. In die ritten gaven we volle gas en de rest was op reserve in functie van de komende koersen. Er zijn wat renners komen aansluiten op hun niveau en dat zal het zondag nog net iets spannender maken, dan dat het al is.”

De volledige aflevering van HLN SPORTCAST is hieronder ook te beluisteren of via uw favoriete podcast-app!

