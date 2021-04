Tom Boonen en Dirk De Wolf ‘scheuren’ door het voorjaar en blikken vooruit: “Jumbo-Visma, daar is toch niets sexy aan?”

WielrennenLuik-Bastenaken-Luik nog, zondag. Dan mag dit klassieke voorjaar de archiefkast in. In een Donkervoort D8 Cosworth van 1996, pareltje uit zijn Iconiccars-collectie, scheurt huisanalist Tom Boonen er met ex-LBL-winnaar Dirk De Wolf nog één keer ‘full speed’ doorheen. En ze kijken al eens in hun glazen bol, want met onder meer de Giro en de Spelen komt er nog heel wat moois aan. “De status van Wout van Aert laat het niet langer toe om hem in de Tour drie weken lang zijn kl*ten te doen afdraaien voor Roglic.”