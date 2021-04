Tom Boonen en Dirk De Wolf ‘scheuren’ door het voorjaar en blikken vooruit: “Drie weken lang zijn kl*ten afdraaien voor Roglic, sorry daar zijn andere jongens voor dan Wout”

Wielrennen KOERS KORT. Thibaut Pinot past voor Giro met rugklach­ten

24 april Geen Thibaut Pinot in de Giro (8 mei-30 mei). De kopman van Groupama-FDJ ondervindt nog te veel hinder aan de rug. “Pinot reed de Tour of the Alps als test op de Giro, maar rugpijn zorgt ervoor dat hij onvoldoende fit is”, klinkt het bij zijn team. “Hij zal, net als in de voorbije acht maanden, hard blijven werken om weer op volle sterkte te geraken.” Het is onduidelijk wanneer Pinot terug in competitie kan komen.