Tom Boonen doet z’n petje af voor Nathan Van Hooydonck: “En we gaan u zondag in de Ronde opnieuw zien”

“Het was de eerste keer dat ik in de finale geraakte van een klassieker. Ik heb er enorm van genoten. Als je dan Wout de armen in de lucht ziet steken. Daar doe je het voor. Ik had voor het eerst een aandeel in een grote zege. Het was een van m’n mooiste dagen op een fiets”, kijkt de 25-jarige Van Hooydonck terug. Tom Boonen pikt in. “Ik was enorm onder de indruk. Vooral zijn weerbaarheid op de Kemmelberg. Echt petje af. Ik denk dat we u zondag in de Ronde van Vlaanderen weer gaan zien.”