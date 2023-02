Tom Boonen achterna: Tadej Pogacar heeft loepzuivere hattrick beet na nieuwe zege in Ruta del Sol

WielrennenDerde koersdag, derde overwinning. Tadej Pogacar was opnieuw aan het feest in de Ruta del Sol. De 24-jarige Sloveen toonde zich op een pittige aankomst de sterkste van een elitegroepje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij is momenteel niet te stoppen. Tadej Pogacar opende maandag zijn seizoen met winst in Jaén Paraiso Interior, gisteren en vandaag sloeg hij toe in de Ruta del Sol. Drie op drie voor de Sloveen. De laatste die zo'n seizoensstart kende, was... Tom Boonen. Onze landgenoot won in 2006 de Doha International GP, waarna hij driemaal raak schoot in de Ronde van Qatar.

Terug naar de Ruta del Sol. In de tweede etappe trok Pogacar met een elitegroepje naar de finish in Alcalá la Real. Ook Dylan Teuns was mee, maar onze landgenoot zakte door het ijs op de pittige slotklim. Enric Mas was de enige die Pogacar het vuur aan de schenen kon leggen, maar de Sloveen had op de kasseitjes het beste eindschot in huis.

“Doordat er heel wat renners in de vlucht wilden zitten, ging het meteen hard vanaf de start”, deed Pogacar na afloop zijn verhaal. “Bahrain Victorious trok finaal vol door op de slotklim, dus moest ik voorin zitten om de aanvallen te pareren. Uiteindelijk was het de perfecte finish. Waar mijn limieten liggen? Geen idee. Morgen willen we niet te veel energie verspelen met de ploeg. Het doel is om de gele leiderstrui te behouden.”

Morgen staat er in de Ruta del Sol een etappe voor de punchers op het programma. Op naar vier op een rij voor Pogacar, zoals Boonen in 2006?

Volledig scherm © Photo News