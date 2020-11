Tokio of Parijs, hét grote dilemma voor Wout van Aert: “Hoop dat ploeg betekenis van de Spelen begrijpt”

Flashback naar het slotweekend van de voorbije Tour. Wout van Aert wordt nog vierde in de tijdrit op La Planche des Belles Filles en spurt zesde op de Champs-Élysées. Supervorm die hij vijf, respectievelijk zeven dagen later naadloos doortrekt op het WK: zilver in de tijdrit, zilver in de wegrit. “Dat was een geslaagde test. Maar Tokio is helaas Imola niet. Er is het klimaat, de jetlag...” Dat hij voor een ideale voorbereiding onvermijdelijk wat vroeger zal moeten afreizen naar Japan, bedoelt Van Aert, die één van de speerpunten wordt in de Belgische wegselectie en net als Evenepoel kan ‘dubbelen’. De Tour eindigt op zondag 18 juli, de olympische wegrit volgt al op zaterdag 24 juli, de tijdrit nog eens vier dagen later. Doorgaan tot Parijs staat gelijk met je medaillekansen zwaar hypothekeren.