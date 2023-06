Toestand van Mäder kritiek na val in ravijn, familie is bij hem in ziekenhuis en vraagt ploegmaats om voor Zwitser te rijden

De Zwitserse wielrenner Gino Mäder (26) ligt in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen na zijn zware val van gisteren in de Ronde van Zwitserland. Mäder moest ter plekke worden gereanimeerd nadat hij in een ravijn stortte tijdens een afdaling.

Twee gelijkaardige ongevallen gebeurden gisteren bij kilometer 197, in een razendsnelle afdaling van de Albulapass. Het was nog 13 kilometer tot de finish in La Punt. Beelden van de cameramotor in het spoor van ritwinnaar Ayuso toonden dat de renners snelheden tot honderd kilometer per uur en meer haalden.

Magnus Sheffield miste als eerste een bocht naar links. De Amerikaan maakte deel uit van een groepje met de beste klassementsrenners, waarbij ook Mattias Skjelmose. De Deen getuigt: “We waren in een achtervolging op Bilbao. Sheffield ging met te hoge snelheid in de bocht. Hij probeerde nog te corrigeren, maar kwam in het gravel naast de weg terecht. Zijn voorwiel blokkeerde en hij dook over zijn fiets. Hij viel gelukkig op het tarmac. Het had veel slechter kunnen zijn voor hem.”

Minuten na Sheffield ging de Zwitser Gino Mäder rechtdoor in dezelfde bocht, maar kwam ongelukkig voor hem dieper in het ravijn terecht. Sheffield krabbelde overeind en kon op eigen kracht, omringd door de hulpdiensten die volgens de organisatie na twee minuten al ter plekke waren, naar boven klauteren. Sheffield zou snel met de helikopter naar het ziekenhuis in Samedan worden gevlogen. De Amerikaan hield aan zijn val kneuzingen en een hersenschudding over.

Reanimatie

Zac Williams is een Amerikaanse fotograaf die dertig minuten na het passeren van de bezemwagen voorbij de plaats van het ongeval kwam. Williams getuigt dat hij Mäder roerloos zag liggen, omringd door de medische diensten die al ter plekke waren. De organisatie bevestigt dat Mäder in het water lag en dat hij ter plekke werd gereanimeerd. Hij lag in een soort uitsparing, gemaakt van grote stenen en cement, die dient om bergwater af te voeren.

Een helikopter was ter plekke. Om tien voor zes donderdagavond kon de organisatie van de Ronde van Zwitserland bevestigen dat Mäder naar het ziekenhuis in Chur is gevlogen. Bijna twee uur later liet zijn team Bahrein Victorious weten dat Mäder er werd onderzocht.

Over de aard en de ernst van zijn toestand werd voorlopig niet verder gecommuniceerd. De familie van Mäder riep de renners van Bahrein-Victorious alleszins op om vandaag voor de Zwitser te rijden. De renner ligt op de afdeling intensieve zorgen en verkeert in kritieke toestand. Zijn familie is bij hem.

