Tim Wellens trekt met superbenen naar de Omloop, maar beseft ook: “Word ik gelost, dan doen mijn twee zeges er niet meer toe”

OmloopTim Wellens heeft de resetknop diep ingedrukt. Na twee tegenvallende seizoenen — “noem ze slecht” — hoopt hij in 2022 eindelijk weer de weg naar winst te vinden. En met winst bedoelt hij niet een ritzege in Mallorca of de Tour des Alpes et du Var, waar hij deze maand al won. “Dat is heel aangenaam en belangrijk. Maar uiteindelijk begint het seizoen pas met de Omloop. Dat zijn de wedstrijden waar ik er echt moet staan, waar gepresteerd moet worden.”