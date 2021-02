Tim Wellens trekt eindzege over de streep: “Het ziet er goed uit voor de Omloop”

veldrijden Ondanks offday pakt Toon Aerts op de valreep eindzege in Superpres­ti­ge, Sweeck boekt emotionele zege in slotmanche Middelker­ke

6 februari Het werd een uiterst spannende strijd, maar Toon Aerts heeft ondanks een offday de eindzege in de Superprestige gewonnen. De slotmanche in Middelkerke was voor Laurens Sweeck, die zijn emoties bij het overschrijden van de finish niet de baas kon. Hij verloor deze week onverwacht zijn schoonpapa.