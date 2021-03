Tim Wellens straalt in Toscane: “Moeten niet wachten op aanval van Alaphilippe, Van der Poel of Van Aert”

Na zijn eindzege in de Ster van Bessèges wordt er gekeken naar het speerpunt van Lotto-Soudal. De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne verliepen minder, maar de Strade Bianche is Wellens op het lijf geschreven. In 2017 werd hij derde, twee jaar later tiende. “Dit is een supermooie koers. Ik reed hier nog maar twee keer, maar telkens goed. Ik rij graag over grindwegen. En kijk naar het fantastisch landschap...”

Wellens is er klaar voor. “Ik had meer van het openingsweekend verwacht, maar het gevoel zit nu terug goed. Een minder weekend kan iedereen overkomen, maar het was jammer want ik had hoge verwachtingen. Maar nu voelt alles perfect. Ik had een goeie reis en ook de verkenning verliep goed. Hoe ik de Strade kan winnen? Alles moet in eerste instantie goed verlopen. Als je drie keer plat valt, is de koers al half over.” En dan hopen dat hij kan wedijveren met Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel. “Zij zijn de drie mannen in vorm en zullen over de beste benen beschikken. Maar ik zal mijn koers niet afstemmen op hun gedrag. Als ze gaan, moeten we uiteraard mee zijn, maar het is zeker niet dat we moeten wachten tot zij versnellen.”