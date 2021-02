Tim Wellens nam afstand dankzij olievlek: “Met risico die bocht ingegaan”

Wéér raak voor België. Na Timothy Dupont was het de beurt aan Tim Wellens in de Ster van Bessèges. “Het duurde lang voor we met enkele sterke renners in de ontsnapping zaten”, vertelt de renner van Lotto-Soudal achteraf. “We draaiden goed rond, dus we wisten dat het voor de overwinning was. Op een bepaald moment zag ik een opportuniteit in de afdaling. In een bocht waar een olievlek was, nam ik veel risico’s. Daardoor kreeg ik een beetje voorsprong.” En dan nu de eindzege? “Hopelijk is er morgen niet te veel chaos en wordt het een sprint. Dan kan ik met een voorsprong de afsluitende tijdrit van zondag aanvatten. Ik voel me goed.”