Tim Wellens moet passen voor BK en Tour de France: “Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil”

“Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels. De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen,” zo vertelt een aangeslagen Tim Wellens. “Ik weet zelf nog niet wat de reden is. Iets is niet in orde en dat moet opgelost worden. Ik ben nu naar België aan het reizen om extra onderzoeken te laten verrichten. Ik heb in samenspraak met de ploeg besloten om geen risico’s te nemen voor de rest van het seizoen. Toch starten in de Tour zou ons nog verder van huis kunnen brengen.”