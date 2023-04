Tim Wellens hervat na viervoudige sleutelbeenbreuk competitie in Ronde van Zwitserland

“De eerste dagen na de val waren niet zo leuk. Lastig en bijzonder pijnlijk”, aldus Wellens. “Het was mijn eerste breuk ooit en ik ging er wat licht over. Ik heb het op dat vlak een beetje onderschat”, geeft hij toe. Het duurde even voor Wellens opnieuw aan fietsen (op de rollen) toekwam. “Vijftien dagen, om precies te zijn. Sommige renners breken hun sleutelbeen en zitten na een dag of drie opnieuw in het zadel. Maar daar was ik niet toe in staat. Zelfs toen ik weer aan mobiliseren toekwam, was het niet aangenaam omdat ik bang was om iets verkeerd te doen.”