Tim Wellens en Victor Campenaerts aan de vooravond van de Strade: “Wedstrijd kent weinig geheimen”

Strade BiancheEn dan zijn er nog de Belgen van Soudal-Lotto, want zo heet de ploeg in buitenlandse koersen. Volgens Tim Wellens (30) en Victor Campenaerts (30) is het zaak om in de Strade Bianche met zoveel mogelijk renners in de finale te komen. “Ik hoop dat we dan ‘s avonds lekker kunnen eten. En neen, dat doe je voor alle duidelijkheid niet na een tiende plaats.”

Victor Campenaerts: “Getelefoneerd demarreren? Ik weet dat ik nog bij te leren heb”

De knipoog van ‘Vocsnor’ na de verwijzing naar het avondeten verraadde toch wel ambitie. De ploeg rijdt voorlopig een aardig voorjaar en dus moet een resultaat in de Strade Bianche kunnen. “In principe is dit geen koers voor mij om te winnen", aldus Campenaerts. “Het is vooral Tim Wellens die hier al veel goeie resultaten heeft gereden. Ik vind dat we hem met de ploeg optimaal moeten ondersteunen. Maxim Van Gils, Andreas Kron en ikzelf kunnen mits wat geluk in de finale komen, het zou mooi zijn als we daarin dan iets of wat het ploegenspel kunnen spelen.”

Campenaerts zegt het zonder verpinken. De ribben en longen doen nog wat pijn, maar in de GP Samyn lukte het in elk geval ook om mee de koers te maken. Campenaerts kreeg nadien wel de kritiek dat z'n demarrages te getelefoneerd waren. In een leuk filmpje met een oude telefoon gaf de werelduurrecordhouder analist Dirk De Wolf met een kwinkslag lik op stuk.

“Kijk, ik beschouw dit als mijn tweede seizoen als wegrenner, daarvoor was ik tijdrijder en kwam er weinig tactiek aan te pas. Ik heb dus zeker nog bij te leren, dat weet ik. (knipoogt) Al vind ik ook dat ik al heb gewonnen met nog dommere aanvallen dan deze week in de GP Samyn.”

Tim Wellens: “De Strade Bianche kent weinig geheimen”

3de in 2017, 10de in 2019 en 13de in 2021. “Ik ben niet de enige van de ploeg die hier een resultaat kan rijden, maar als puntje bij paaltje komt, maak ik van onze ploeg waarschijnlijk wel de meeste kans”, aldus Tim Wellens aan de vooravond van de Strade Bianche. “Ik reed hier drie keer in het verleden en hield er even veel keer leuke herinneringen aan over. Het is een wedstrijd die ik heel graag rijd.”

Wellens is naar eigen zeggen helemaal hersteld van de maagproblemen die hem uit de Omloop hielden. “Ik hoorde net dat Pidcock met dezelfde problemen past voor de Strade Bianche. (lacht) Het kan alleen de besten overkomen, natuurlijk. Neen, even serieus. Het is altijd een vraagteken hoe je erdoor komt, maar ik voel me goed op training. De koers is nog iets anders, maar ik heb er vertrouwen in.”

Als Wellens wil winnen dan moet hij bij afwezigheid van Tom Pidcock nog altijd afrekenen met Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe. “Klopt, er zijn er dus wel meer die buikgriep mogen krijgen. Ook dat is een grapje, natuurlijk. De Strade kent weinig geheimen, het zal wellicht openbreken op de Santa Marie-sector. In een ideaal scenario raak ik daarna in de finale in een beperkte groep van een man of zes en probeer ik er uit weg te rijden.”