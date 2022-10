Tim Wellens en partner Sophie verwelkomen zoontje Victor

wielrennen Zin om net als Van der Poel, Sagan en Van Avermaet de gravelbike te ontdekken? Ontdek de tips van onze expert: “Fun, vrijheid én veiligheid”

Zondag zijn de ogen meer dan ooit gericht op het WK gravel in het Italiaanse Veneto, want met onder meer Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet staan er enkele kleppers van het wegwielrennen aan de start. Voor de fun, misschien wel voor een resultaat maar toch vooral om hun fietsenmerk en het gravel op de kaart te zetten. Wat is er toch zo leuk aan de gravelbike? Wat is juist het verschil met een mountainbike of koersfiets? En waar moet je beginnen als je er zelf eentje wil kopen? Gravelexpert en -liefhebber Christophe Impens legt het voor je uit.

5 oktober