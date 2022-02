Tim Wellens duwde zijn beste 20 minuten ooit in Haut Var en is blij met vroege topvorm: “Scoren vanaf de Omloop”

Je kan er gif op innemen. In januari/februari is het gegarandeerd prijs voor Tim Wellens. Nu al dertien keer, de laatste zes jaar (eigenlijk vijf, want het Covid-jaar 2020 moet niet worden meegerekend). Op Mallorca, vaak. Zo heeft Wellens een vast abonnement op de Trofeo Serra de Tramuntana. Maar ook in de Ruta del Sol, de Ster van Bessèges. En dit weekend, ter afwisseling, eens in de Ronde van de Alpes Maritimes en Var. In La Turbie, dan nog. “Een steenworp verwijderd van mijn Monegaskische uitvalsbasis”, voegde hij er met pretogen aan toe. Wellens rekende in de slotfase van een lastige etappe op en over de Col d’Èze af met niemand minder dan Nairo Quintana. De kranige Colombiaan, 32 inmiddels, nam wel revanche en snoepte Wellens alsnog de eindzege af.

Quote Het moet vooral beter dan de voorbije twee jaar. Ik wil pieken in de Ardennen­klas­sie­kers. Tim Wellens

Jammer, was het. Maar het deed niets af aan de conclusie die je na zijn eerste zeven koersdagen kunt trekken: déze Wellens is klaar voor een hoofdrol, zaterdag in de Omloop. De naakte cijfers: 4-1-8-2-12-1-5-2. In het drafrennen zijn dat stats om van te duizelen. Maar zeker geen garantie op een succesvolle (klassieke) lente, beseft ook Wellens. “Dat prille succes is een goede gewoonte van mij. Leuk, absoluut. En ook belangrijk. Maar eigenlijk moet het nog allemaal beginnen. Mijn belangrijkste afspraken komen er nog aan. Vanaf de Omloop (waarin hij in 2019 al eens derde werd, red.), aanstaande zaterdag, wil ik op mijn best zijn. Wat heb je eraan als je wint op Mallorca of in Frankrijk, om de week nadien in Vlaanderen uit de wielen te worden gereden? Alleen dat laatste zal worden onthouden, hoor.”

Volledig scherm © Photo News

Geen Sanremo of de Ronde

Té zelden in het recente verleden kon hij na zo’n prille piek echt zijn stempel drukken op het voorjaar, vindt Wellens zelf. 2018 was, wat dat betreft, nog het beste jaar. Met winst in de Brabantse Pijl, een vijfde plaats (en groene puntentrui) in Parijs-Nice en toptiennoteringen in de Amstel Gold Race (6de) en de Waalse Pijl (7de). “Het moet vooral beter dan de voorbije twee jaar”, klinkt het vastberaden. “Ik wil pieken in de Ardennenklassiekers.” Daarvoor offert Wellens graag een paar andere doelen op. Na de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico rijdt hij in de periode van 14 maart tot en met 9 april enkel nog de... Volta Limburg Classic (2/4). Geen Milaan-Sanremo of Ronde van Vlaanderen dus.

Bij de bedenking of Wellens ooit sterker reed dan nu valt een Instagram Story op die hij na zijn ritzege in de Haut Var de wereld instuurde. Wellens duwde in zijn duel met Quintana 20 minuten lang gemiddeld 464 Watt, zijn beste waarden ooit voor een dergelijk tijdsbestek. Met een gewicht van iets meer dan 65 kilogram kwam Wellens in de buurt van de magische 7 Watt per kilogram lichaamsgewicht op 20 minuten. Straf.

Daarnaast valt ook zijn immense gretigheid en scoringsdrang op. Wat uiteraard ook nog een andere, belangrijke voedingsbodem heeft: eind 2022 is hij einde contract bij Lotto-Soudal. Wellens wil sterk(er) aan de onderhandelingstafel komen. En daarvoor zijn resultaten nodig. “Eerst presteren, dan praten. Al maak ik me geen grote zorgen voor 2023.”

Volledig scherm © Photo News

