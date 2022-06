Tim Merlier wint massaspurt na zinderende finale en is tweede keer Belgisch kampioen: “Vreesde dat het afgelopen was”

Dat was buiten het peloton - met Evenepoel en co - gerekend. Onder impuls van Lotto-Soudal en Intermarché maakten zij nog een kloof van meer dan twee minuten goed, bij het ingaan van de laatste ronde. Gedaan met het mooie liedje van die groep dromers. Stuyven en Vanmarcke beten nog even op de tanden, ook Evenepoel kwam zich nog even moeien.

Merlier: “Vreesde dat het afgelopen was”

“De eerste was al mooi, maar een tweede... Dat is bevestigen, denk ik.” Tim Merlier glunderde in zijn Belgische driekleur na het BK. “Het was niet makkelijk om gefocust te blijven. Er is 200 kilometer lang gekoerst geweest. Op een bepaald moment begon ik toch te denken dat het gedaan was. Als die groep vooraan goed overeen kwam, kon het gedaan zijn. Na de Moeren kwamen we weer vrij dicht. Niet alle ploegen reden vol door vooraan, en toen was het een pure kermiskoers. Op alles aanvallen, en hopen dat je mee bent. Ik was niet mee, en dacht dat mijn koers gereden was. Ik kwam toch nog terug en deed in de sprint mijn eigen ding. ‘Niet twijfelen’, zei m’n trainer. Dat is mijn sterkte.”