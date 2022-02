Tim Merlier wil in de Algarve meteen vlammen: “Jakobsen was indrukwekkend in Valencia, maar ik ga de uitdaging graag aan”

WielrennenTim Merlier (29) staat in de Algarve met grote honger aan de start. Daarvoor heeft de sprinter van Alpecin-Fenix serieus op zijn tanden moeten bijten. De voorbije dagen waren zowel mama Heidi, broer Braam als partner Cameron jarig. "Drie keer feest, maar ik heb mij kunnen houden. De taart is pas voor na de eerste zege."

De voorbije weken vertoefde je in het hoogtehotel in het Spaanse Denia. Hoe beviel dat?

“Zeer goed. Het weer was fantastisch en het hotel was veel fijner dan een hoogtetent. In zo'n tent lig je alleen tijdens de uren dat je effectief slaapt - circa acht à negen uur. Nu lag ik ook tijdens de massage op hoogte. In totaal zat ik gemiddeld veertien uur per dag op hoogte. Enkel tijdens de training en maaltijden vertoefde ik op zeeniveau.”

De kamers in Hotel Syncrosfera kunnen een hoogte tot 4.500 meter simuleren. Hoe ver ben je gegaan?

"Niet zo hoog. De laatste nacht heb ik op 2.800 meter geslapen. Zotter moest dat niet worden."

Beschrijf eens het effect?

“Dat zal ik vandaag pas echt kunnen zeggen in koers, maar mijn ochtendpols lag alleszins een pak hoger dan normaal."

Vorig jaar trok je net voor de Giro op hoogtestage. Waarom nu ook in functie van het voorjaar?

“In de eerste dagen van de Giro haalde ik mijn hoogste wattages van het jaar. Zo'n hoogtestage maakt mij enkele procentjes beter.”

Volledig scherm Merlier won vorig jaar de eerste rit in lijn in de Giro. © AP

Je bent een sprinter. Wat is het effect van een hoogtestage op sprintersbenen?

"Ik ga hier niet verkondigen dat ik sneller zal sprinten, maar meer overschot zal hebben voor de sprint begint. Ik kan onderweg beter bergop rijden, zodat ik minder vermoeid aan de slotkilometer begin. In lastigere ritten zou ik vroeger niet aan de finish zijn geraakt in het peloton. Nu kan ik dat wel."

Je bent 29 jaar. Hoeveel rek zit er nog op jouw sprint?

“Kijk je naar mijn leeftijd, ben ik inderdaad niet meer van de jongsten, maar ik koers nog maar drie jaar echt op de weg. Ik voel mij nog een neoprof."

Voel je de leeftijd dan nergens een rol spelen?

"Ik kan niet ontkennen dat mijn startsnelheid niet meer is als tien jaar geleden. Ik trek iets trager op van nul naar zestig kilometer per uur, maar kan mijn topsnelheid langer volhouden dan voordien. Bij wijze van spreken kan ik mijn sprint nu driehonderd meter volhouden terwijl dat vroeger misschien tweehonderdvijftig meter was. Ik ben dus nog een betere sprinter geworden.”

Voldoende om in de Algarve meteen de openingsgrit te winnen?

“Graag, maar de tegenstand is niet min. Fabio Jakobsen sprintte indrukwekkend in de Ronde van Valencia. Hij heeft dan ook nog eens de beste sprinttrein ter wereld, maar ik ga de uitdaging graag aan.”

Je moet het in de Algarve zonder jouw boezemvriend en vaste loods Jonas Rickaert stellen. Een nadeel?

"Ricky en ik voelen elkaar zeer goed aan, maar ik heb vorig jaar ook gewonnen zonder hem. Bayer en De Bondt kunnen dat ook zeer goed. Ik ben ook niet de sprinter die moet afgezet worden op honderdvijftig meter van de streep. Breng mij in goede positie naar de slotkilometer en ik trek mijn plan wel.”

Volledig scherm Merlier omhelst Rickaert na zijn etappewinst in de Tour, op de achtergrond viert ook Mathieu van der Poel mee. © Photo News

Stel dat je in de twee sprints in de Algarve twee keer zuiver wordt geklopt, is dat dan een mentale tik?

“Zo denk ik niet. Vorig jaar begon ik mijn seizoen in de Ster van Bessèges en viel ik in de drie sprints buiten de prijzen, maar mijn seizoen nadien was wel heel goed, toch. (knipoogt)"

Zeg dat wel: een ritzege in de Giro en de Tour. Er zat nog meer in. Ik herinner mij de openingsrit van de Tirreno-Adriatico toen Wout van Aert won omdat hij met een 54 kon sprinten en jij het met een 53 als grootste kettingblad vooraan moest stellen.

“Het was toen een sprint met wind vol in de rug. Ik ben eerder een machtssprinter dan van de souplesse. Een 54 was toen beter geweest, maar daar wil ik mijn sprintnederlaag niet op steken.”

Dat siert je.

“Maar ik moet de vraag nog beantwoorden. (lacht) Dit jaar behoort de 54 tot mijn standaard versnellingspakket en de ploeg heeft ook nog grotere kettingbladen ter beschikking mocht het nodig zijn. Dat excuus kan ik alvast niet meer gebruiken. De ploeg groeit elk jaar naar een hoger niveau, ook op het gebied van materiaal."

Alpecin-Fenix heeft met Jasper Philipsen nog een topsprinter. Dagen jullie elkaar wel eens op training?

"Eigenlijk niet. Tijdens de voorbije trainingskampen hebben we geen enkele keer tegen elkaar gesprint."

Jullie rijden ook een ander programma.

"Jasper rijdt volgende week de UAE Tour, ik Kuurne-Brussel-Kuurne.”

Worden jullie ook in de grote rondes gescheiden?

“Die kans is groot, maar dat zal het seizoen uitwijzen. Ik sta er op voor de Giro. Misschien doet Jasper de Tour? Het is alleszins mijn bedoeling om de Giro uit te rijden en dan is de combinatie met de Tour niet simpel.”

Volledig scherm Merlier en Philipsen deden vorig jaar samen de Tour. © Photo News

Eerst het voorjaar. Je start wel in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar niet in de Omloop. Waarom?

"Het is niet omdat de Omloop vorig jaar eindigde op een massasprint dankzij de sterke tegenwind dat het elk jaar zo zal zijn, he?"

De kans op een sprint is opnieuw groot, want de grote flessenhals die telkens voor de schifting zorgt - de Molenberg - ligt niet meer op het parcours.

“Dat wist ik zelfs niet. Ik focus enkel op Kuurne in het openingsweekend."

Je bent na dit jaar ook einde contract. Een complexe situatie?

“Ik denk dat ik bewezen heb dat ik een goeie sprinter ben. Of ik nu meteen win in de Algarve of niet, iedereen kent mijn kwaliteiten. Ik voel geen druk en hoor dat er al enkele ploegen interesse tonen."

Hoe ga je daar mee om?

"Eerlijk, ik weet mij geen houding aan te nemen. Het is nieuw. De eerste keer dat ik echt einde contract ben. Toen dat vroeger het geval was als crosser, heb ik nooit onderhandeld. Ik was al blij wanneer er toch één ploeg iets in mij zag. Het leven neemt soms vreemde wendingen.”

Volledig scherm Tim Merlier. © Photo News