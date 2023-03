Tim Merlier treft meteen raak in Parijs-Nice dankzij indrukwekkend teamwork: “Ik leef in een droom”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trots was hij niet enkel op ritzege, geel en groen, Tim Merlier. Ook op het gouden leeuwtje dat hij in de handen hield. “In de slotfase schoot het plots door mijn hoofd: ‘als ik win, is hij voor Jules (zijn pasgeboren zoon, red.). (lacht) Maar bon, dan moet je er nog wel de benen voor hebben, natuurlijk.” Hij hád ze. Net als zijn companen, die in de technische, gevaarlijke finale vol opduikend straatmeubilair een indrukwekkende lead-out afleverden. Asgreen, Cavagna, Lampaert, Sénéchal... ze brachten Merlier op de rand van een delirium. “Goh, wat een trein, zeg! Ik kan me niet herinneren dat ik er in het verleden al zó een heb gehad. Met onze grote ‘motoren’ hebben we die laatste kilometers gewoon gedomineerd. Ik kon het amper geloven, toen ik over de finish reed. Het is alsof ik in een droom leef.”

Volledig scherm © Photo News

Wat een grondige verkenning vooraf niet kan doen. In de mixed zone bij de start reed Merlier de laatste twintig kilometer van rit één blind-virtueel alsof hij al twintig jaar in het departement Yvelines huist. “Beetje vergelijkbaar met een Vlaamse klassieker”, noemde hij het. “Draaien, keren, op, af. Dit wordt een nerveuze bedoening. Timing en positionering zullen superbelangrijk zijn.” Theorie die bijna vier uur later perfect bleek te ‘matchen’ met de praktijk. “Op het voorlaatste steile klimmetje gokte ik wat. Pogacar en Vingegaard bikkelden er voor de bonificatieseconden en ik gaf Asgreen en Schmid een teken: ‘ga mee!’ Zo kon ik nog even de benen stilhouden, in de hoop dat alles opnieuw zou samenvloeien. Dat gebeurde ook. Kasper loodste me dan tot in het wiel van Kooij. Ik won vrij makkelijk.”

Of hij zich de beste sprinter van het peloton voelt, ging er eentje in de perszaal in het gymnasium van La Verrière nog een euforische stap verder. Merlier bleef er zijn nuchtere zelf bij. “Het gaat goed. Ik ben blij met hoe ik sprint. Dat heeft in de eerste plaats met vertrouwen te maken. Vorig jaar zat ik in de Vuelta in een negatieve spiraal. En liep zowat alles mis. De positieve flow zorgt er nu voor dat ik me makkelijker door het peloton beweeg en op het einde de juiste tactische keuzes maak. Maar ik kan je zeggen: ik haal nog niet mijn állerbeste wattages. Vorig jaar lagen die bij momenten hoger dan nu.” Grote baas Patrick Lefevere bestempelde de Belgische kampioen in het interview in onze weekendkrant alleszins als “onze beste transfer”. Ook dát relativeert Merlier: “Ik zal me toch moeten blijven bewijzen. Anders zou het wel eens héél snel ‘de slechtste transfer’ kunnen worden.”

Volledig scherm © Photo News

Ook een deur die Lefevere nog wagenwijd openhoudt, is die van de Tour. “De beste man moet gaan”, stelt hij. Fabio Jakobsen, op papier. Maar gentleman als hij is, weigert ook de Nederlander in deze fase van het seizoen het cachet ‘certitude’. “De selectie wordt pas drie, vier weken van tevoren gemaakt. Het is nog vroeg. Er kan nog zóveel gebeuren’, vertrouwde hij ons toe in San Juan. “De Tour staat op mijn planning. Maar je weet het nooit. Het is zoals Patrick zegt: ‘je moet zorgen dat je er klaar voor bent’. Zo houdt hij ons scherp. Ook Tim heeft snelle benen. Ik denk dat hij naar het BK toe zal werken. En de Tour komt daar kort achteraan. Dus...?” Dus moet Merlier, die mee op de ‘long list’ staat, nog niet wanhopen. Toch? “Misschien niet. Maar áls ik ga, wil ik me er beter kunnen op voorbereiden. En het ruim vooraf weten. Geen week op voorhand, zoals twee jaar geleden.”

Volledig scherm © Photo News

