Tim Merlier knalt naar winst in de GP Fourmies: “De ploeg leverde fantastisch werk”

Straks ook zegekonin­gin? Lotte Kopecky zit na Simac Ladies Tour aan 15 overwinnin­gen

In de eerste internationale koers na haar wereldtitel toonde Lotte Kopecky (27) dat er van ‘septemberitis’ geen sprake was. Onze landgenote won twee ritten en het eindklassement. Ze is klaar om over anderhalve week – op het EK – haar zegereeks voort te zetten. Ook de titel van zegekoningin is nog een optie.