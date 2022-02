Tim Declercq mist voorjaarskoersen door hartkwaal: “Maar geen negatieve gevolgen op lange termijn”

Tim Declercq moet zijn fiets een tijdje aan de kant laten staan. “Ik begon goed aan het seizoen en ik voelde mij helemaal klaar. Maar een paar uur na de eerste rit in de Ronde van de Algarve voelde ik me heel slecht”, schrijft Declercq op Instagram. “We wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar later kreeg ik de diagnose van pericarditis.” Dat is een ontsteking van het hartzakje. De hartkwaal is mogelijk een gevolg van een recente coronabesmetting bij de West-Vlaming.