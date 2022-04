Tijd voor een transfer in jouw Gouden Klassiekers-ploeg? Deze renners zijn klaar om te schitteren in de Ardennenklassiekers

Gouden KlassiekersDoor de presidentverkiezingen in Frankrijk staat niet Parijs-Roubaix, maar wel de Amstel Gold Race een week na de Ronde van Vlaanderen op het programma. Een ideaal moment om een transfer in te doen in de Gouden Klassiekers , want ook de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan voor de deur. Welke renners kun je opnemen voor deze koersen? Wij lijsten ze alvast even voor u op.

1) Julian Alaphilippe (Quick.Step-Alpha Vinyl, 36 miljoen euro)

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is momenteel actief in de Ronde van het Baskenland en rijdt daarom de Amstel Gold Race niet. De Fransman van Quick.Step-Alpha Vinyl neemt wel deel aan de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Op de Muur van Hoei mocht hij al drie keer het zegegebaar maken, maar dit jaar wil hij toch vooral voor de eerste maal winnen in Luik.

2) Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 32 miljoen euro)

De Tour de France is het grote doel van de Sloveen Primoz Roglic, maar ook in de klassiekers wil hij zich tonen. Roglic rijdt de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig seizoen leek hij als eerste boven te komen op de Muur van Hoei, maar Julian Alaphilippe was net iets sterker en remonteerde hem in extremis nog.

Volledig scherm Primoz Roglic. © AFP

3) Remco Evenepoel (Quick.Step-Alpha Vinyl, 28 miljoen euro)

Net als zijn ploegmaat Julian Alaphilippe en zijn uitdager Primoz Roglic, zit Evenepoel in Spanje voor de Ronde van het Baskenland. Onze 22-jarige landgenoot maakt dit jaar zijn debuut in de Ardennenklassiekers, maar hij maakt kans om meteen te scoren. De tandem Alaphilippe-Evenepoel zal ongetwijfeld nog veel successen opleveren.

Volledig scherm Remco Evenepoel © BELGA

4) Michael Woods (Israel-Premier Tech, 28 miljoen euro)

De Canadees is een zekerheid op veel punten. Vorig jaar werd hij vierde in de Waalse Pijl en eindigde hij als vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. Als alles meezit, kan hij dit jaar wel eens de hoofdvogel afschieten.

5) Alejandro Valverde (Movistar, 26 miljoen euro)

Hij is er ondertussen 41 (!), maar versleten is hij nog steeds niet. Valverde won in zijn carrière maar liefst vijf keer de Waalse Pijl en vier keer Luik-Bastenaken-Luik. De Amstel Gold Race kon hij - verrassend - nog niet aan zijn uitgebreide erelijst toevoegen. Kan de Spanjaard zondag toeslaan? Ja, maar dan moet hij wel afrekenen met onder meer Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

Verder is het ook uitkijken naar Tim Wellens (26 miljoen euro), Dylan Teuns (25 miljoen euro), Benoit Cosnefroy (24 miljoen euro), David Gaudu (23 miljoen euro) en Romain Bardet (23 miljoen euro). Onze dark horse is de jonge Spanjaard Juan Ayuso (12 miljoen euro). De winnaar van de meest recente Baby Giro verdedigt de kleuren van UAE Team Emirates en is dus een ploegmaat van fenomeen Tadej Pogacar. Dit seizoen behaalde hij al heel wat knappe ereplaatsen. Een man om zeker rekening mee te houden de komende weken.

Maximilian Schachmann mist de Ardennenklassiekers. Vorig jaar werd hij nog knap derde in de Amstel en ook in Luik-Bastenaken-Luik stond hij al eens op het podium. Schachmann neem je dus best niet op in jouw Gouden Klassiekers-ploeg.

Volledig scherm Juan Ayuso. © Photo News

