“Tiesj is onvervangbaar”, zegt de bondscoach, maar één van deze drie namen mag het straks toch proberen

Bondscoach Vanthourenhout over zware val en WK-forfait Benoot: “Dit komt hard aan”

Hotel La Tea in Trepalle op 2.215 meter boven de zeespiegel is al enkele zomers de uitvalsbasis van Tiesj Benoot. Partner Fien De Pauw gaat al enkele jaren mee als compagnie. Dit jaar maakte ook dochter Roos haar debuut in Livigno. Het was een trip van korte duur, maandag belandde Benoot in het ziekenhuis. In een afdaling werd de Drongenaar aan hoge snelheid aangereden door een onoplettende automobilist die een parking wou kruisen. Een enorme klap. “Ondanks de impact van de val was ik nooit in levensgevaar. Onderzoek wees wel uit dat ik een breukje in de nek heb opgelopen”, zegt Benoot vanuit zijn ziekenhuisbed in Italië.

Het gaat om een breuk in de tweede nekwervel, maar gelukkig werd er geen zenuw geraakt. Een operatie is niet nodig. “Ik ben stabiel. De komende weken focus ik op mijn herstel”, laat Benoot nog weten.

Hoe lang die revalidatie zal duren, is moeilijk in te schatten, maar zegt zijn ploeg Jumbo-Visma: “De verwachting is dat Tiesj zijn seizoen ten einde is.”

Een domper voor Benoot, die één week na een succesvolle Tour in dienst van winnaar Jonas Vingegaard ook nog derde eindigde in de Clasica San Sebastian. “Ik voel mij nog relatief fris”, zei hij toen. Zaterdag reed hij nog een rit van 220 kilometer alvorens naar Livigno te vertrekken. Het najaar oogde veelbelovend. Helaas.

Ook voor bondscoach Sven Vanthourenhout is de blessure van Benoot een aderlating. “We gaan Tiesj erg missen op het WK in Australië.” Sinds het WK in Imola 2020 heeft Benoot zich ontpopt tot dé luitenant van Wout van Aert en tegelijk wegkapitein van de Belgische selectie. Ook vorig jaar op de Spelen in Tokio en het WK in Leuven was hij incontournable als dirigent. “Er zijn renners die tijdens de koers niet veel zeggen en renners die wel vaak hun mening geven. Ik behoor tot de tweede groep. Ik communiceer graag met de ploegleider over de tactiek”, aldus Benoot over zijn rol. Het was niet toevallig dat Van Aert in de aanloop naar de olympische tijdrit een mentale dip kreeg net toen Benoot weer naar huis was. Ook met Remco Evenepoel schiet hij goed op.

Benoot is naast wegkapitein ook een renner die de capaciteit heeft om zelf finales te rijden, maar zich volledig opoffert voor de kopmannen. Zijn profiel is uniek in België. “Hij is een intelligent persoon en heeft koersinzicht. Tiesj is eigenlijk onvervangbaar”, zegt Vanthourenhout, die Benoot naast Van Aert, Evenepoel en Yves Lampaert (omdat die ook de tijdrit rijdt) had aangeduid als certitude voor het WK. Indien ze de topvorm te pakken hebben, geldt dat ook voor Jasper Stuyven en Dylan Teuns. Van Nathan Van Hooydonck als helper van het eerste uur, mag hetzelfde worden gezegd. Bleef over: nog één plek.

Bakelants, Devenyns of De Plus

Benoot valt weg en dus moet Vanthourenhout zoeken naar een vervanger. “Ik denk aan twee à drie namen”, zegt Vanthourenhout. Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert hebben WK-ervaring zat, maar komen - althans voor die rol - niet in aanmerking.

Volgens onze informatie prijken Dries Devenyns, Jan Bakelants en Laurens De Plus op de shortlist. Devenyns (39) en Bakelants (36) hebben tonnen ervaring. Devenyns is wel aan een matig seizoen bezig en heeft het nadeel dat hij de vaste buddy is van Julian Alaphilippe plus als renner van Quick-Step een directe link heeft met Evenepoel. Bakelants is aan een sterke zomer bezig en trainingsmakker van Van Aert. Ook met Evenepoel kan hij het goed vinden. Bakelants is dan weer ploegmaat van Biniam Girmay, maar zijn contract bij Intermarché-Wanty-Gobert loopt af, dus veel belang moeten we aan die link niet hechten.

De Plus (26) heeft minder ervaring, maar vervult de rol van wegkapitein al een heel seizoen bij Ineos Grenadiers en kan het goed vinden met zowel Van Aert als Evenepoel. Hij is wat ons betreft de favoriet om de schoenen van Benoot te proberen vullen. Zowel Bakelants, De Plus als Devenyns rijden de Vuelta. Een goede prestatie in Spanje kan hun WK-kansen doen stijgen.

