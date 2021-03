Tiesj Benoot, zesde op La Colmiane, schuift plaats op in klassement Parijs-Nice: “Podium wordt lastig”

Parijs-NiceZesde, werd Tiesj Benoot in de koninginnenrit van Parijs-Nice. Het maximum haalbare, gaf hij eerlijk toe. “Ik had wat last van mijn onderrug en zat op mijn limiet.” In de stand is hij nu vijfde. “Dat podium wordt lastig.” Ook Harm Vanhoucke finishte op La Colmiane in de top tien. Hij werd negende.

Wat Tiesj Benoot was bijgebleven van zijn tweede plaats vorig jaar op La Colmiane, na Nairo Quintana? (lachend) “De pijn in mijn benen.” Wat Tiesj Benoot bijbleef na zijn zesde plaats nu? “Wat pijn in de onderrug.” Vergis u niet: beide ervaringen waren uiteindelijk heel positief. Maar een klim van 16,3 kilometer met gemiddeld stijgingspercentage van 6,3% laat natuurlijk altijd wat sporen achter. “Ik kon niet echt het goeie ritme vinden, moest door die rughinder constant op de trappers staan. Dat bekocht ik wat op het einde. Ik zat à bloc.”

Even leek Benoot nochtans te versnellen in de slotkilometers. “Het leek erop alsof ze me wat ruimte zouden gunnen, ja. Ik wilde wel iets proberen, maar het zat er gewoon niet in.” Ook hij bleef in de greep van een ongenaakbare Primoz Roglic, die dolde met de tegenstand. Eén uitgemeten jump volstond om in het zicht van de streep voorbij de arme Zwitser Gino Mäder, enige overlever van de vroege vlucht, naar zijn derde ritzege te flitsen. “Roglic steekt er echt bovenuit”, zuchtte Benoot. “Op een klim als deze kan je niets tegen hem inbrengen. Dan wint gewoon de beste en dat is hij. Zeker met zo’n sterke ploeg in dienst. Kruijswijk reed tempo en er hingen nog slechts vijf, zes renners in het wiel. Indrukwekkend.”

Benoot schoof één plaats op in de stand, voorbij de Amerikaan Jorgenson. Maar moet wel de Australiër Lucas Hamilton in dezelfde tijd dulden. “Tevreden, toch. Blij dat ik weer in het spoor van de favorieten en beste klimmers ben kunnen blijven. Dit is mijn eerste rittenkoers sinds Parijs-Nice vorig jaar dat ik me écht weer goed voel.” Of het eindpodium er nog inzit? “Ik moet het parcours van de slotrit nog eens grondig bestuderen. Maar ik denk dat het lastig wordt. (kucht) Sorry, jongens. Ik heb het koud en heb wat last van mijn luchtwegen. Ik ga de teambus opzoeken.”

Volledig scherm © Photo News

Wie ook goed stand hield in de tenorengroep was Harm Vanhoucke. De klimmer van Lotto-Soudal kwam twaalf seconden na Benoot en co. als negende over de finish. “Het was een redelijk pittige rit, waarin van bij de start werd gekoerst”, aldus de West-Vlaming, dertiende in het klassement nu. “Op de slotklim werd een heel strak tempo aangehouden. In de laatste drie kilometer begonnen ze te demarreren. Zelf kom ik nog wat explosiviteit te kort om mee te gaan met de besten. Dus heb ik mijn eigen tempo gereden. Die toptienplaats geeft me vertrouwen, want in de eerste etappes van deze Parijs-Nice voelde ik me echt niet goed. Ook vandaag liep het aanvankelijk niet zo vlot, maar naar het einde toe kwam ik er toch door. Lange lopers zoals La Colmiane liggen me onmiskenbaar beter dan steile knikjes.” Ook Vanhoucke kwam behoorlijk onder de indruk van Primoz Roglic. “Hij leek me er een paar keer door te zakken, waardoor ik dacht: hij is niet zo goed. Maar op de laatste klim reed hij redelijk indrukwekkend naar boven.”

Volledig scherm Harm Vanhoucke. © Photo News

