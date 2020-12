Tiesj Benoot wil hetzelfde, maar meer bij Team DSM: “Mijn grenzen aftasten in een grote ronde”

WielrennenHij werd dit jaar tweede in Parijs-Nice en dat kan volgende keer beter, vindt Tiesj Benoot. Hoever hij in een echte ­grote ronde kan komen, daar wil Benoot in 2021 ook ­achter komen. En voorts hoopt hij op een ticket voor de Spelen van Tokio. «Ik ben nog maar 26. Ik hoop dat ik nog veel progressie kan maken.»

In zijn ploeg – gisteren werd die officieel omgedoopt tot Team DSM – is hij al bij de ouderen. Van dertig renners zijn er ­negentien 25 jaar of jonger. En ze rijden de pannen van het dak. Marc Hirschi won een rit in de Tour en hij won de Waalse Pijl. Jai Hindley was ritwinnaar en rozetruidrager in de Giro d’Italia. Soren Kragh Andersen – een leeftijdsgenoot van ­Benoot – won twee etappes in de Tour.

Tiesj Benoot zelf won een rit in Parijs-Nice en hij werd tweede in de eindstand. In de Dauphiné kreeg hij problemen met de rug en in de Tour haalde een valpartij een streep door mogelijke ­ritwinst. Benoot werd nog achtste in Luik-Bastenaken-Luik en tiende in de Ronde van Vlaanderen. «Ik had wel meer verwacht van de Tour. Gelukkig was het team erg succesvol en daar heb ik kunnen toe bijdragen.»

Benoot maakte in de winter van 2019 de overstap van de Bel­gische Lottoploeg naar wat toen Team Sunweb en nu Team DSM heet. «Ik had met andere renners gesproken, maar ik moest het dan toch nog gewoon zien of de nieuwe ploeg wel goed zou zijn voor mij. Dat is ze ook. Ik ben erg blij met mijn keuze.»

Zo blij dat hij in augustus al zijn contract tot eind 2022 verlengde. «Een gemakkelijke beslissing was dat. Hoe het wielrennen wordt benaderd is helemaal anders dan bij Lotto. ­Ieder heeft zijn taak, ­iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Er zijn experts voor ­alles en je kunt altijd iemand aanspreken. Dat geeft mij rust.»

Dat hij inderdaad bij de ouderen in de ploeg is? Benoot: «Dat is goed voor de sfeer en de gretigheid waarmee er wordt gekoerst.»

Tiesj Benoot heeft, na een korte vakantie in de Dolomieten, half november de trainingen hervat. Er waren wat kilo’s bijgekomen. «Dan kijk ik niet naar veel. En het was toch een minder ongezond off season dan normaal. Feestjes waren er niet, cafés en restaurants zijn dicht. Ik heb nog vrij ­sober geleefd.»

Naar Gran Canaria

Volgende week reist hij naar Gran Canaria. Zijn ploegmaat Marc Hirschi is daar al. Benoot reist in het gezelschap van Maarten ­Wynants, Bert De Backer, Otto Vergaerde en nog een vriend van hem. Dat zijn geen ploegmaats.

Hij rekent erop dat er in januari toch nog een stage met de hele ploeg mogelijk is. En zijn doelen zijn duidelijk. Als hij tweede kan worden in Parijs-Nice, moet hij ook in staat zijn om een rittenkoers van een week te winnen. Hij zet weer in op de klassiekers. Er komt een grote ronde – de Giro of de Tour – en hij wil naar de Olympische Spelen van Tokio.

«Ik wil mijn grenzen aftasten in een grote ronde. Giro of Tour, dat maakt mij dit jaar niet uit. Op termijn wil ik een rol als schaduwkopman kunnen krijgen. Kan ik samen met mijn nieuwe ploegmaat Romain Bardet de Giro of de Tour rijden, dan zou dat mooi zijn. De Spelen? Ja, ook als ik de Tour rijd, moet dat kunnen. Veel renners zullen die combinatie maken.»