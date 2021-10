“Tiesj Benoot stapt op bij DSM”

Vorige zomer verlengde Benoot zijn contract nog tot eind 2022, maar dat lijkt dus niet door te gaan. Opvallend, want Benoot is niet de eerste die zijn contract bij het Duitse team vroegtijdig verbreekt. Ook Marcel Kittel (2015), Warren Barguil, Edward Theuns (2018), Tom Dumoulin (2019), Michael Matthews (2020) en Marc Hirschi (dit jaar) deden dat al. Deze zomer uitte de jonge Belgische wielrenner Ilan Van Wilder nog zijn ontevredenheid over het team via sociale media.

Tussen Benoot en de ploegleiding zouden er deze zomer al onenigheden geweest zijn, maar sportdirecteur Rudi Kemna ontkende dat. In een gesprek met Wielerflits zei Kemna toen: “Er zullen intern altijd kleine fricties zijn, want we coachen onze renners om ze beter te maken. (…) Niet iedereen gaat altijd meteen akkoord. Dat lijkt me niet abnormaal in relaties. Tiesj is volwassen genoeg om hiermee om te gaan.”