Tiesj Benoot klimt met de besten in Parijs-Nice: "Nieuw podium zit er zeker in"

Hij zat er wel wat mee. 47ste, liefst 42 seconden trager dan Roglic. Terwijl hij zich onderweg best in zijn sas had gevoeld. De uitgeprinte data logen er na afloop ook niet om. "Mijn vermogenswaarden waren écht wel goed. Beter zelfs dan in mijn tijdrit vorig jaar." Waar het dan precies aan lag, werd niet duidelijk. Interne keuken wellicht. Feit was dat Benoot dinsdag na de tijdrit in Gien teleurgesteld afdroop. 24 uur later klaarde de hemel in Chiroubles, boven de uitgestrekte wijnvelden van de Beaujolais, weer helemaal op. Benoot klom op de onregelmatige slotklim mee met de besten. Liep binnen als vierde, op 0:12 van de ongenaakbare Primoz Roglic. En schoof op naar plaats zeven in het klassement, op 1:05 van de Sloveen. "Ik had geen enkele reden om te twijfelen aan mijn conditie. Maar het is goed om dat hier bevestigd te zien met een concreet resultaat."

Bonus gemist

Een spectaculair parcours, rollercoastend door het hart van Frankrijk: zo lust Benoot het wel graag. "Het profiel was een beetje vergelijkbaar met dat van de etappe naar Apt, die ik vorig jaar won." Net als toen probeerde DSM ook nu zijn stempel te drukken op de finale en de koers open te breken. Zonder Kragh Andersen, deze keer. Sukkelend met rugpijn en met het oog op het klassieke voorjaar uit voorzorg uit de wedstrijd genomen door de ploeg. "We misten Sören wel", gaf Benoot toe. "Maar Casper Pedersen was de perfecte stand-in. Hij leverde magnifiek werk. Ook Jai Hindley kwam nog even op kop fietsen, op een klim die hem nochtans niet echt ligt. Zelf voelde ik me de hele dag zeer goed."

Volledig scherm © Photo News

Om Roglic te volgen in de laatste drie kilometer, volstond het niet. "We kwamen net van dat eerste steile deel van de klim. Ik had een iets minder moment, moest me even 'herzetten'. Net dan ging hij. Zijn jump verraste me. Maar hij hield het vol tot de finish. Dan was hij ontegensprekelijk de beste." Benoot finishte als vierde. Al had dat ook derde kunnen zijn. Moéten zijn. Met de bijhorende vier bonificatieseconden als toemaatje. "Dat zat er zeker in. Maar ik ging iets te vroeg aan in de spurt. En stopte ook iets te snel. Ik voelde Guillaume Martin niet meteen komen. Op de streep kwam hij me nog voorbij geflitst. Waardoor ik die bonus mis. Jammer."

Maar ook niet meer dan dat. Moeilijk voor te stellen dat het bepalend zal zijn in de afrekening, met het klimmenu van de komende dagen. "Donderdag (vandaag, red.) wordt de laatste relatief rustige dag. Als de wind op kop blijft blazen en de voorspellingen niet plots keren, tenminste. En dan: nog drie dagen volle bak koers." Een pittige tocht door de Var. De koninginnenrit met aankomst boven op Valdeblore-La Colmiane. En de traditionele apotheose - als corona het wil - in het onherbergzame achterland van Nice. Benoot: "Ik bekijk het dag per dag. Vooral zaterdag wordt cruciaal. Als het op La Colmiane even goed loopt als twaalf maanden geleden, zit een nieuw eindpodium er zeker in."

Volledig scherm Als vierde loopt Benoot binnen na de slotklim in Chiroubles. © BELGA