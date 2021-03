Tiesj Benoot droomt stiekem van eindzege in grote ronde: “Maar eerst nog zo’n Vlaamse eendagskoers proberen winnen”

Wielrennen KOERS KORT. Eli Iserbyt succesvol geopereerd aan de elleboog - Van Aert kent teamgeno­ten voor Strade Bianche - Cavendish in GP Monseré

5 maart De 27-jarige Jasper De Buyst is de ‘ouderdomsdeken’ binnen het Lotto Soudalteam dat zondag van start gaat in de GP Jean-Pierre Monseré. Nog een in het oog springende naam bij het Belgische WorldTeam is onder andere Gerben Thijssen. Steff Cras hervat dan weer de competitie in Hooglede nadat hij vorig jaar tijdens de 9e etappe van de Tour de France zwaar ten val kwam.