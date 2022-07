Tiesj Benoot derde en eerste Tour-renner in San Sebastian: “Daar krijg je geen prijs voor, tweede achter Remco was hoogst haalbare”

WielrennenNaast Remco Evenepoel stond nog een andere Belg op het podium in San Sebastian. Tiesj Benoot trok zijn uitstekende Tour door en einigde derde. “De bobijn is nog niet af. Ik voelde mij vrijdag op training ook al erg goed, maar tweede was het hoogst haalbare. Aan Remco was niks te doen.”

71 kilometer van de streep: Ion Izagirre lost.

68 kilometer van de streep: Maximilian Schachmann lost.

60 kilometer van de streep: Tadej Pogacar lost.

52 kilometer van de streep: Michael Matthews lost.

47 kilometer van de streep: Daniel Martinez lost.

46 kilometer van de streep: Matej Mohoric lost.

Terwijl de finale nog echt moest beginnen - en Remco Evenepoel - nog aan zijn winnende raid moest beginnen, regende het Tour-renners die er in de Clasica San Sebastian door zakten. Andere Tour-renners Geraint Thomas, Wout van Aert, Romain Bardet en Jonas Vingegaard hadden op voorhand de bui al zien hangen en gaven verstek.

Eén renner die in de Tour ook dag na dag uit de verf kwam, bleek geen last te hebben van de na-Tour-blues: Tiesj Benoot was na Evenepoel misschien wel de best of the rest. De 28-jarige Gentenaar van Jumbo - Visma was op de voorlaatste klim - Erlaitz - een van de enige renners die nog een beetje in de buurt van de kopman van Quick.Step Alpha Vinyl kon blijven. “Ik zag Remco wegrijden en dat was veel te hard. Ik heb meteen gekozen om mijn eigen tempo te rijden. Simon Yates deed dat bijvoorbeeld niet en heeft zichzelf daar volledig opgeblazen”, zegt Benoot.

Volledig scherm Tiesj Benoot met Yates en Mollema in het wiel. © Photo News

Op de top van de Erlaitz wachtte Benoot op Carlos Rodriguez en Pavel Sivakov van Ineos - Grenadiers in de hoop dat met vijf goed te kunnen ronddraaien. “Dat is nooit gebeurd, want in de afdaling laat Mollema een gat vallen en kunnen die twee van Ineos wegrijden in het zog van een motor.” Wat die motor betreft: Het was inderdaad opvallend hoe vaak Sivakov en Rodriguez door de camera’s close-up in beeld werden gebracht. “Daar verlies ik de tweede plaats, want in de achtervolging kon Yates nog amper kopbeurten toen. Op de laatste klim nader ik nog dicht op Sivakov, maar het lukte niet. Ach, de derde plaats is boven de verwachtingen. Gezien Remco was de tweede plaats het hoogst haalbare, maar hier kan ik ook tevreden mee zijn”, maakte Benoot de ster die hij in de voorbeschouwing van uw krant kreeg, duidelijk waar.

Quote Veel renners waren kapot toen ze Parijs bereikten. Bij mij was dat niet het geval. Ik ben eigenlijk beter geworden in deze Tour. Tiesj Benoot

Nochtans had Benoot vraagtekens voor San Sebastian. “In een koers zo snel na een grote ronde is het ofwel erg goed ofwel erg slecht. De Tour was dit jaar ook erg lastig. Veel renners waren kapot toen ze Parijs bereikten. Bij mij was dat niet het geval. Ik ben eigenlijk beter geworden in deze Tour. Vrijdag op training voelde ik mij ook zeer goed.” De reden daarvoor is zijn relatieve frisheid. “In de week voor Luik-Bastenaken-Luik ben ik ziek geweest, waardoor ik bijna twee weken niet heb kunnen trainen. Dat zorgt dat ik nu nog relatief fris ben.”

Toch is San Sebastian de laatste koers in het zomerblok van Benoot, die zaterdagavond nog van San Sebastian met de auto naar Biarritz reed om daar om acht uur het vliegtuig naar Charleroi te nemen. Na drie weken Tour wil elke renner zo snel mogelijk bij vrouw en kind zijn. “Ik neem nu wat rust. Nadien trek ik op hoogtestage naar Livigno. Mijn volgende koers wordt Hamburg. Nadien rijd ik de Ronde van Duitsland en de twee GP’s van Canada, gevolgd door hopelijk het WK, al ben ik daar nog niet zeker van.” Na zijn prima voorjaar, Tour en de podiumplek in San Sebastian twijfelt niemand er aan dat Benoot door bondscoach Sven Vanthourenhout geselecteerd wordt voor het WK in Wollongong.

Volledig scherm Pavel Sivakov, Remco Evenepoel en Tiesj Benoot. © AP