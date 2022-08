Tiesj Benoot brak onder meer nekwervel bij zware val in Livigno, waarbij hij tijdens afdaling auto van onoplettende chauffeur niet meer kon ontwijken

WielrennenTiesj Benoot (28) is gisteren op training in Livigno zwaar ten val gekomen door een aanrijding door een auto in een afdaling. De Gentenaar van Jumbo-Visma brak daarbij zijn tweede nekwervel, er is geen zenuw geraakt. Zijn seizoenseinde — en dus ook het WK — valt op deze manier helemaal in het water.

Zaterdag ging Tiesj Benoot in ons land nog trainen met ploegmaat Wout van Aert. Een tocht van 220 kilometer, waarna hij naar Livigno trok om daar met een hoogtestage het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Zonder ploegmakkers of andere collega-renners, enkel in het gezelschap van vriendin Fien en dochter Roos. Een familie-hoogtestage. Maar gisteren ging het mis: Benoot kwam in een afdaling - door een aanrijding door een auto - stevig ten val. De chauffeur wilde vanop een parking oversteken, maar deed dat zonder kijken. Bij het ongeval brak Benoot zijn tweede nekwervel, er werd geen zenuw geraakt. De grootste zorg is nu wanneer hij kan gerepatrieerd worden naar ons land. Er wordt geprobeerd om dat vandaag te doen.

Benoot ziet op deze manier wel zijn seizoen vroegtijdig ten einde komen. Op zijn programma stonden oorspronkelijk nog de Bemer Classics in Hamburg, de Ronde van Duitsland en de Canadese koersen. Dat alles in functie van het WK in Australië, waarvoor hij als trouwe luitenant van Wout van Aert een certitude was. Maar het trainingsongeluk gooit roet in het eten - de winnaar van de groene trui zal het down under zonder Benoot moeten doen.

Een aderlating, want de Gentenaar was bezig aan een beresterk seizoen. In het voorjaar reed hij solide in dienst van Van Aert en werd hij zelf knap tweede in Dwars door Vlaanderen. Vervolgens speelde hij manusje-van-alles in de Tour om Van Aert aan het groen en Jonas Vingegaard aan het geel te helpen. En die vorm trok Benoot ook door in de Clasica San Sebastian, waar hij toonde ook voor eigen rekening te kunnen rijden en knap derde werd.

Volledig scherm © Photo News