Tiesj Benoot blijft positief na gebroken nekwervel: “Al moet ik wel minstens 40 dagen een nekbrace dragen”

WielrennenTiesj Benoot kwam maandag zwaar ten val op training in Italië en liep daarbij een breukje in de nekwervel op. Onze landgenoot van Jumbo-Visma blikt terug op het voorval en blijft vooral positief. “Het had veel erger kunnen aflopen.”

Benoot kon tijdens een afdaling de wagen van een onoplettende chauffeur niet meer ontwijken en kwam zo stevig ten val. Het gevolg: een breukje in de nekwervel. “Een delicate blessure. Maar ik heb geluk gehad, want de zenuwen zijn niet geraakt”, vertelt Benoot, die inmiddels op weg is naar België.

“Die maandag zelf reed Fien (zijn vriendin, red.) een stukje mee met de speed pedelec (een snelle elektrische fiets, red.). Maar toen ik viel, was ze al teruggekeerd naar het hotel. Ik belde haar meteen op en vertelde dat ik gevallen was. Ik stuurde mijn locatie en toen ze aankwam, lag ik op een brancard. Dat was een eng beeld voor haar.”

Volledig scherm © Photo News

“Het had veel erger kunnen aflopen. Ik ging van 67 km/u naar 0 km/u. Dat was even schrikken. Ik moet even buiten bewustzijn geweest zijn”, vervolgt de Gentenaar. “Toen de ambulance arriveerde, kwam ik weer bij mijn positieven. Nadien werd ik met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was er de hel. Ik lag in een kamer van 30 graden en ze spraken er amper Engels. De eerste nacht heb ik er geen oog dichtgedaan.”

Benoot is blij dat hij weg is uit het ziekenhuis. “Nu keren we met de auto terug naar België. Ik moet zelf niet rijden, want mijn ouders en Fien zijn ook mee.” In Herentals zal Benoot verder behandeld worden door dokter Toon Claes. “Ik ga ervanuit dat ik 100% zal herstellen en dat ik volgend jaar het voorjaar kan aanvatten.”

Volledig scherm © Photo News

Benoot benadrukte dat zijn seizoen erop zit. “Ik moet minstens 40 dagen een nekbrace dragen. Dat zeiden ze toch in Italië. Ik ga dus sowieso zes weken niet kunnen fietsen. Rond half oktober hoop ik opnieuw te trainen. Zo heb ik voldoende tijd om op te bouwen richting volgend seizoen. Het is goed dat ik mijn tijd kan nemen om volledig te herstellen.”

De blessure is hoe dan ook een domper voor Benoot, die één week na een succesvolle Tour in dienst van winnaar Jonas Vingegaard ook nog derde eindigde in de Clasica San Sebastian. “Er zat een goed najaar in. Uit ervaring weet ik dat als je goed uit de Tour komt en dan de focus kunt behouden, je dan goed bent tot het einde van het jaar. Ik keek uit naar het WK in Australië. Maar een valpartij komt natuurlijk nooit gelegen. Ik ben nu vooral gemotiveerd om hier sterker uit te komen.”

Volledig scherm © Photo News