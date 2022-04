Tiesj Benoot bewijst dat Jumbo-Visma ook zonder Wout van Aert een mooi resultaat kan neerzetten: “Jammer dat ik geen ogen op mijn rug heb”

Wielrennen Jum­bo-Vis­ma blijft mist spuien over startkan­sen van Wout van Aert in Pa­rijs-Rou­baix: "We zijn voorzichti­ger dan voorzich­tig”

Jumbo-Visma laat niet in zijn kaarten kijken. Start Wout van Aert volgend weekend in Parijs-Roubaix? Een groot vraagteken. “Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen: kijken of alles in orde is met zijn hart en zo.”

10 april