Tiesj Benoot aangereden op training in Livigno: niet in levensgevaar, maar wel breuken en einde seizoen

Zaterdag ging Tiesj Benoot in ons land nog een trainingstocht maken met ploegmaat Wout van Aert, waarna hij naar Livigno trok om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Daar ging het vandaag echter mis: Benoot werd in een afdaling aangereden door een wagen en kwam stevig ten val. Benoot liep bij het ongeluk breuken op, maar volgens zijn management werden er geen vitale organen geraakt en verkeert hij niet in levensgevaar. Benoot ligt momenteel nog in het ziekenhuis in Italië, repatriëring naar België is nu de grootste zorg.

Benoot ziet op deze manier wel zijn seizoen vroegtijdig ten einde komen. Als trouwe ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma was hij ook voor het WK in Australië een certitude, maar Van Aert zal het daar zonder Benoot moeten doen. Een aderlating, want de Gentenaar was bezig aan een beresterk seizoen. In dienst van Van Aert in het voorjaar, als luitenant voor Vingegaard in de Tour én voor eigen rekening - getuige de derde plaats in de recente Clasica San Sebastian.