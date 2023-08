Tien momenten (met Belgen) om naar uit te kijken: alles wat u moet weten over het ‘super-WK’ in Schotland

Een super-WK : de komende anderhalve week wordt in Glasgow elke dag gekoerst voor de regenboogtrui. Op de piste, op de weg, op de mountainbike, tegen de klok. Vaak met Belgen in een hoofdrol - of zo zou het toch moeten gaan. Tien afspraken om naar uit te kijken.

Op de eerste dag van het super-WK zou het al meteen prijs kunnen zijn voor België. De jonge Tuur Dens (23) is zondag om 20.27 uur in principe één van de grote favorieten in de scratch. Dat is een heel simpel pistenummer: 15 kilometer koersen en de eerste over de streep wint. Tactisch is het ander paar mouwen: wie wil winnen, moet verstandig indelen en zijn timing voor sprint of demarrage moet perfect zijn. Dens, een grote en ranke atleet uit Rotselaar, bijgenaamd ‘Tuurminator’, werd al tweede en vierde op de vorige WK’s. Sindsdien is hij alleen maar sterker geworden - afgelopen winter verbeterde hij nog het record op de 500 meter in de Gentse Zesdaagse. Volgens bondscoach Kenny De Ketele verkeerde Dens in de vorm van zijn leven - “hij vloog!”. ‘Verkeerde’ en ‘vloog’, want Dens werd vorige week ziek. Grote vraag: is hij helemaal hersteld?

Welke Belgen komen allemaal in actie op de piste? Vrouwen: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Julie Nicolaes, Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Lotte Kopecky Mannen: Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden.

Volledig scherm © Photo News

KIJK. Bondscoach Vanthourenhout blikt vooruit op de titelstrijd op de weg

Evenepoel! Van Aert! Philipsen! In de WK-wegrit zijn alle ogen op de Belgische ploeg gericht. Nergens is de weelde groter, geen ander land kan met drie favorieten aanspraak maken op de wereldtitel. Evenepoel is de titelverdediger, Philipsen is na zijn groene trui in de Tour klaar om de hemel te bestormen en Wout van Aert moet die regenboogtrui toch een keer kunnen pakken. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt zich sterk dat de Belgen niet in de eigen wielen gaan rijden. Maar favoriet zijn is niet genoeg. Zie ook het WK in Leuven 2021 waar de Belgen door de Fransen tureluurs werden gereden en Alaphilippe won.

De Belgische selectie Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel, Frederik Frison, Yves Lampaert, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck. Parcours 272 kilometer van Edinburgh naar Glasgow. De WK-wegrit voor de mannen telt om en bij de 3.000 hoogtemeters en doet wat denken aan het WK-parcours in Leuven. Met Crow Road (5,6 kilometer aan gemiddeld 4 procent) is er maar één gecategoriseerde helling op weg naar Glasgow, maar vanaf dan verandert het WK in een festival van draaien en keren, op- en afrijden. Het lokale circuit is 14,3 kilometer lang en wordt tien keer gerond. Montrose Street (200m aan gemiddeld 7,7 procent) is de enige gecategoriseerde helling op anderhalve kilometer van de streep, maar daarnaast zijn er nog een pak oplopende, korte straten waar het verschil gemaakt kan worden. Opvallend: in het 14,3 kilometer lange circuit zitten maar liefst 42 bochten. Het wordt dus voortdurend positioneren en uitkijken in wellicht natte omstandigheden. De start van de wegrit bij de mannen staat zondag op het programma om 10.30 uur, de aankomst wordt verwacht rond 17 uur. Volledig scherm Het parcours van de wegrit voor de mannen op het WK in Glasgow. © UCI

Volledig scherm © Photo News

Zweef met Lotte Kopecky mee op een roze wolk, na haar ritwinst, zes dagen gele trui, eindwinst in het puntenklassement en tweede stek in de eindstand van de Tour de France Femmes. Drie keer komt ze de komende tijd in actie op de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow: nu zondag in de afvalling, volgende week dinsdag in de puntenkoers en daags nadien in het omnium. Na een eerste wereldtitel in de ploegkoers in 2017, scoorde Kopecky op de laatste twee baan-WK’s nog drie keer goud (puntenkoers 2021, afvalling en ploegkoers 2022) en twee keer zilver (afvalling en omnium 2021). Dikt ze die oogst aan? Vooral het resultaat in het omnium - de enige olympische discipline - zal benieuwen.

WK-programma Lotte Kopecky Zondag 6 augustus - 18.34 uur: vrouwen afvalling Dinsdag 8 augustus - 18.42 uur: vrouwen puntenkoers Woensdag 9 augustus - 17.38 uur: vrouwen omnium scratch - 18.19 uur: vrouwen omnium tempo race - 18.58 uur: vrouwen omnium afvalkoers - 20.21 uur: vrouwen omnium puntenkoers Zondag 13 augustus - 13.00 uur: wegrit vrouwen

Volledig scherm © Photo News

Zeven keer bingo in de voorbije dertien WK’s (brons in 2010, 2015, 2017, 2019, 2021 en 2022 en het goud van huidig bondscoach Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke in Melbourne 2012 als uitschieter): ons land heeft op dinsdag 8 augustus een traditie hoog te houden in de ploegkoers. Met Robbe Ghys en Lindsay De Vylder jaagt het twee ervaren rotten de piste op, want ze zorgden voor de helft van de bronzen verzameling. De Vylder vorig jaar met Van den Bossche in Parijs, Ghys twee keer met De Ketele in Pruszkow 2019 en Roubaix 2021. Ghys heeft bovendien ook olympische ervaring: tuimelde drie jaar geleden in Tokio met De Ketele net naast het podium.

Wat is ploegkoers? Dinsdag 8 augustus: -19.44 uur: mannen ploegkoers De ploegkoers of koppelkoers is het onderdeel waar het ook in de Zesdaagse van Gent vaak om draait. In deze discipline kunnen koppels punten verdienen door hun tegenstanders op een ronde te rijden (20 punten) of door onderweg punten te scoren bij de tussensprints die om de 10 ronden worden gehouden. De eerste krijgt 5 punten, de tweede 3 punten, de derde 2 punten en de vierde 1 punt. In de eindsprint na (200 ronden, ofwel 50 kilometer) gelden de punten dubbel. De deelnemende duo’s mogen elkaar in de ploegkoers zoveel aflossen als ze zelf willen. De ploeg die aan het eind van het verhaal de meeste punten verzamelt kroont zich tot wereldkampioen.

Volledig scherm Lindsay De Vylder en Robbe Ghys tijdens de jongste Zesdaagse van Gent. © Photo News

De Noor Soren Waerenskjold rijdt nu bij de profs. Waerenskjold is de uittredende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 en de enige die vorig jaar in Wollongong beter deed dan Alec Segaert. Wie gaat Segaert nu dan van WK goud houden? Joshua Tarling alvast niet. Dé grote concurrent van Segaert start bij de profs.

Segaert maakte eind juni indruk, toen hij zilver pakte in het BK tijdrijden bij de profs. Wout van Aert won het BK tijdrijden en Remco Evenepoel kwam ten val. Drie dagen later pakte de West-Vlaming ook zilver in het BK op de weg. Hij was de enige die nog mee kon met een late uitval van Remco Evenepoel. In een sprint met twee was Evenepoel de snelste.

Na het BK ging Segaert op hoogtestage in Livigno en reed hij de Ronde van de Elzas met de beloften. Hij werd (mede-)winnaar van de ploegentijdrit en eindigde vierde in de slotrit.

Belgische deelnemers Alec Segaert, Jonathan Vervenne Het parcours Een rondje van 36,2 kilometer rond Stirling (zie blauwe lijn op de afbeelding hieronder). Dat is het tijdritparcours voor de beloften mannen (en ook voor de vrouwen elite). De omloop is op een tweetal korte knikjes na biljartvlak en niet al te technisch. Helemaal aan het eind wacht een korte beklimming over kasseitjes van 800m naar Stirling Castle. De wind zal volgens de laatste voorspellingen uit het westen waaien, dat maakt dat het in het eerst gedeelte van de tijdrit grotendeels wind tegen is, na het keerpunt gaat het met de wind in de rug naar de meet. Tussenpunten zijn er na 12,5 kilometer, 23 kilometer en 31 kilometer. Volledig scherm De tijdritten op het WK wielrennen in Glasgow. © UCI

Volledig scherm © Photo News

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel komt België alweer met een indrukwekkend duo. Maar verrassingen zijn niet uit te sluiten. Remember Tobias Foss die vorig jaar in Wollongong — tot grote verbazing van Evenepoel — goud veroverde. Foss verdedigt zijn titel; Bissegger, Küng en Ganna zijn de andere usual suspects. Tweevoudig wereldkampioen Ganna is uit op een derde wereldtitel. De Italiaan laat de WK-wegrit vallen en kiest voor de ploegenachtervolging op de piste. En hoe sterk is Tadej Pogacar, die in de tijdrit van de Tour weliswaar door Vingegaard werd geklopt, maar die ook Wout van Aert naar de derde plaats verwees?

Belgische deelnemers Wout van Aert en Remco Evenepoel Parcours In tegenstelling tot de beloften rijden de elite mannen niet 36,2 kilometer, maar 48 kilometer tegen de klok. De WK-tijdrit is daarmee nog vier kilometer langer dan die vorig jaar in Wollongong. Op wat extra lussen na is het profiel wel gelijkaardig aan dat van de beloften en de vrouwen. Tussenpunten zijn er na 12,5 kilometer, 32,5 kilometer en 43,5 kilometer. De Belgen werden nooit eerder wereldkampioen tijdrijden bij de profs. Victor Campenaerts reed in 2018 naar brons, Wout van Aert naar zilver in 2020 en 2021. Remco Evenepol was in 2019 goed voor zilver. In 2021 en 2022 moest hij zich tevreden stellen met brons.

Volledig scherm Twee jaar geleden werden Wout van Aert en Remco Evenepoel respectievelijk tweede en derde op het WK tijdrijden in eigen land na de Italiaan Ganna. © BELGA

De Belgische wielerbond hoopt op tien medailles in Glasgow. Achter de naam van Thibau Nys staat een grote ster: hij is zelfs topfavoriet bij de U23. Nys is voormalig Europees kampioen bij de beloften en sinds dit seizoen volwaardig prof, maar hij is jong genoeg om nog bij de U23 te starten. In zijn eerste vijf maanden kon hij al twee keer winnen: een rit in de Ronde van Noorwegen en de GP Aargau in Zwitserland. Vooral die laatste zege kreeg internationaal weerklank, want op een zwaar parcours en tegen sterke tegenstanders (Hirschi, Bilbao, Haller, Cosnefroy...). Geen enkel land kan zo’n kopman vooruitschuiven. Nys kan voor een unieke dubbel zorgen: in januari werd hij al wereldkampioen in het veld.

Belgische selectie Gil Gelders, Thibau Nys, Alec Segaert, Warre Vangheluwe, Jonathan Vervenne. Parcours Het WK-parcours van de beloften is 168,4 kilometer lang. Geen start in Edinburgh wel bij Loch Lomond. Van daaruit gaat het ook over Carrow Road naar de plaatselijke ronden in Glasgow. In tegensteling tot de elite geen tien, maar wel zeven rondjes op het 14,3 kilometer lange parcours. Het vele draaien en keren moet een explosieve renner als Nys in de kaart spelen. Zijn grootste concurrenten? De Fransen met Axel Laurance, de Noren met Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet, de Amerikaan Luke Lamperti, de Nederlander Casper van Uden, de Ier Darren Rafferty en de Portugees Antonio Morgado. De wegrit bij de beloften start op 12 augustus om 12.30 uur, de aankomst wordt rond 17 uur verwacht. Volledig scherm Het parcours van de WK-wegrit bij de beloften. © UCI

Volledig scherm © Photo News

“Ik ben er toch. Misschien gebeurt er iets moois”, zei Mathieu van der Poel (28) toen hij bekendmaakte dat hij niet alleen het WK op de weg rijdt, maar ook deelneemt aan het WK mountainbike. Dat is zes dagen na de wegrit en de vraag is hoe goed ‘MvdP’ nog met de mountainbike overweg kan. Zijn laatste officiële wedstrijd is van de Spelen in Tokio geleden. Van der Poel viel, gaf op en wil nu revanche bij de Spelen van Parijs 2024. Daar is hij nog lang niet. Tenzij hij op zaterdag 12 augustus goud of zilver pakt in Glasgow, waarmee hij zich automatisch plaatst voor de Spelen. Of tenzij Nederland bij de beste twee landen eindigt die niet in de top negentien van het landenklassement staan.

Van der Poel komt in Glasgow een oude bekende tegen. Tom Pidcock (24) past voor de wegrit en zet alles op het mountainbike. Pidcock is de regerende olympische kampioen, maar werd vorig jaar in Les Gets pas vierde. Dat moet straks, voor eigen publiek, beter.

Belgische deelnemers Pierre De Froidmont, Clément Horny, Arne Janssens, Jens Schuermans Parcours De discipline waar Pidcock en Van der Poel in actief zijn in het mountainbike heet cross country. Mountainbikers rijden ongeveer anderhalf uur op een gesloten omloop. In Schotland is dat het geval in Glentress Forest, een bos dat een kleine 50 kilometer ten zuiden van hoofdstad Edinburgh ligt. De mannen beginnen er op zondag 12 augustus aan om 15.30 uur.

Volledig scherm Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. © Photo News / BELGA

Attractieve, spektakelrijke discipline waarin volgens bondscoach Sven Vanthourenhout “diverse factoren hun invloed kunnen hebben op het gebeuren”. Dat alleen al maakt het de moeite waard om te kijken. Tot voor kort was BMX nog een Belgisch ‘zorgenkindje’, haast uitsluitend terend op het succes van boegbeeld Elke Vanhoof. Het WK-brons van junior Wannes Magdelijns in Nantes 2021 bracht daar verandering in. Bij afwezigheid van Vanhoof (wegens blessure) is het nu vooral uitkijken naar U23-talent en potentiële medaillekandidate Aiko Gommers, ex-wereldkampioene pumptrack. Broer Ruben maakt bij de elite dan weer mooie progressie en is mogelijk op weg naar kwalificatie voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Belgische deelnemers Heren junioren: Niels Appermont, Dieter Brouns, Yorgi Piccart Dames U23: Aiko Gommers. Reserve: Valerie Vossen Heren U23: Thibaut Stoffels, Jan-Viktor Vranckx Heren elite: Mathijn Bogaert, Ruben Gommers, Mathijs Verhoeven Programma 12 augustus 2023 - 14.00 uur: alle categorieën, eerste ronde en achtste finales 13 augustus 2023 - 12.00 uur: alle categorieën, kwartfinales, halve finales en finales

Volledig scherm © Evert Wouters

Hoezeer haar hart ook klopt voor de piste, de wegrit wordt op het ‘super-WK’ hét hoofddoel voor Lotte Kopecky. Zeker na de nare ervaringen op de Olympische Spelen 2021 en het WK 2022. In Tokio eindigde ze net naast de medailles “op de meest ondankbare plaats”, vierde dus. En in Wollongong, vorig jaar, won ze geen zilver, maar verloor ze goud nadat ze in de absolute slotfase iets te lang talmde met een reactie op de uitval van Annemiek van Vleuten en achter de rug van de Nederlandse vervolgens makkelijk de spurt won. Een bijzonder pijnlijk moment, dat Kopecky liefst niet opnieuw wil beleven.

Belgische selectie Sanne Cant, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Lotte Kopecky, Julie Van de Velde, Marthe Truyen. Parcours 156 kilometer met een kleine 2.000 hoogtemeters. De vrouwen starten op de allerlaatste dag van het Super-WK net als de mannen beloften nabij Loch Lomond. Over Carrow Road gaat het uiteindelijk naar Glasgow waar 6 plaatselijke rondjes op het menu staan. De start is voorzien om 13 uur, de aankomst rond 17 uur. De grootste concurrentes voor Kopecky worden dezelfde vrouwen als in de voorbije Tour. De Nederlanders met Vollering, Van Vleuten en Wiebes op kop.

Volledig scherm © BELGA