Thuisrijder Rodrigues volgt Evenepoel op in Ronde van de Algarve, slotrit voor Fransman

WielrennenThuisrenner Joao Rodrigues heeft de macht gegrepen op de slotdag van de Ronde van de Algarve (2.Pro). De renner van W52-FC Porto finishte als tweede in de slotrit die werd gewonnen door de Fransman Élie Gesbert (Team Arkéa Samsic), en houdt daar eindwinst aan over.

In de heuvelachtige etappe van 170 kilometer tussen de toeristische kustplaats Albufeira en Malhao deed Kasper Asgreen nog een gooi naar eindwinst. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, die gisteren de individuele tijdrit had gedomineerd, ging al in de aanloop naar de slothelling op kop sleuren van het peloton. Daarbij werd hij bijgestaan door zijn ploegmaats Sam Bennett en Michael Morkov, die net als Oliver Naesen waren meegeschoven in een vroege vlucht.

Op de slothelling, goed voor een kleine drie kilometer steil klimmen, deed Asgreen dat nog eens over, maar uiteindelijk had de Deen geen antwoord op de versnellingen van de klimgeiten. Het kleine Portugese W52-FC Porto dynamiteerde de koers en had met Joao Rodrigues en Joni Brandao twee lichtgewichten in een kopgroep van drie. Gesbert hing zijn karretje aan de twee Portugezen en pakte in de sprint op de top zijn eerste seizoenszege, voor Rodrigues en Brandao.

De 26-jarige Rodrigues, een renner uit de Algarve, won in 2019 ook al de nationale ronde van zijn land. Hij volgt Remco Evenepoel op, die in 2020 de ronde van het meest zuidelijke gedeelte van Portugal won. In het eindklassement heeft Rodrigues een voorsprong van negen seconden op nummer 2 Ethan Hayter, de Brit die ondanks een val in de tijdrit als gele trui aan de etappe was begonnen. Asgreen is derde in de eindstand op 0:28.

De Ronde van de Algarve vindt traditioneel plaats in de aanloop naar de voorjaarsklassiekers, maar werd door de coronapandemie dit jaar naar begin mei verhuisd.