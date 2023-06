Thomas De Gendt toont zich in Dauphiné met aanval van 170 kilometer: “50 procent kans voor de Tour”

Lotto-Dstny hinkte na de vijfde rit in de Dauphiné op twee gedachten. Thomas De Gendt reed 170 kilometer in de aanval en zet zijn Tour-kandidatuur kracht bij, Maxim Van Gils moest ziek opgeven.

“Door een verkoudheid moest Maxim Van Gils afstappen in de Dauphiné”, meldde Lotto-Dstny tijdens de vijfde rit. Net in de rit die Van Gils het best lag. In de eerste twee ritten eindigde hij al twee keer knap vijfde. “Maxim is met keelpijn toegekomen in de Dauphiné en die infectie is nu naar zijn longen gezakt. Doorrijden had geen zin meer”, duidt sportief manager Kurt Van De Wouwer.

Geen goeie situatie drie weken voor de Tour, want Van Gils (23) behoort tot de twaalfkoppige preselectie en heeft met zijn puncher-eigenschappen een uniek profiel binnen Lotto-Dstny. “Normaal heeft dit geen implicaties voor de Tour”, sust Van De Wouwer.

Volledig scherm Maxim Van Gils © Photo News

Wie de twaalf renners in de voorselectie zijn, wil Van De Wouwer niet kwijt. Thomas De Gendt zit er bij. “Thomas is goed bezig en we weten wat hij in zijn mars heeft.”

Dat is hard rijden en een neus voor lange ontsnappingen. Samen met vijf anderen trok De Gendt donderdag in de aanval. Ondanks een gemiddelde van 48,3 km/u in de eerste drie wedstrijduren, werden ze al op 17 kilometer van de streep gegrepen. “Op zeventig kilometer van de streep hadden we nog meer dan drie minuten voorsprong en we zijn steeds vol blijven rijden. Tijdens elke kopbeurt trapte ik meer dan 400 watt, maar in het peloton hadden ze andere plannen.”

Jammer voor De Gendt, maar hij toont wel dat de conditie goed is. “Dit is een visitekaartje voor de ploegleiding. Mijn conditiepiek is pas voor juli. Tegen dan zal ik nog een halve kilogram lichter staan en nog één à twee procent verbeteren. Dat betekent het verschil tussen gemakkelijk meerijden in het peloton of op de limiet zitten. Ik hoop dat de ploeg daar rekening mee houdt.”

Als De Gendt (36) erbij is, zou dat zijn tiende Tour-deelname zijn. “Van de twaalf kanshebbers zijn er volgens mij vier zekerheden (onder andere sprinter Caleb Ewan en lead-out Jasper De Buyst, red.). Er blijven nog acht renners over voor vier plaatsen. Ik heb dus vijftig procent kans”, aldus De Gendt.

Volledig scherm De Gendt (derde van l) samen met Nils Politt, Jonas Gregaard, Leon Heinschke, Edvald Boasson Hagen en Georg Zimmermann in de aanval. © Photo News