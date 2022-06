Thomas De Gendt heeft mondelinge deal voor twee jaar extra bij Lotto: “De goesting is terug”

Wielrennen Alberto Bettiol denkt te winnen, maar eindigt als schlemiel van de dag: “Neen, ik wist niet dat er nog iemand voorop reed”

De schlemiel van de dag in de Ronde van Zwitserland? Alberto Bettiol. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 was de snelste in de pelotonspurt voor de tweede plaats en gooide de armen in de lucht in de veronderstelling dat hij ook de rit gewonnen had.

13 juni