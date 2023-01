Thomas De Gendt beantwoordt vragen van zijn volgers op Twitter: “Neen, ik ken geen enkele homoseksuele renner”

WielrennenThomas De Gendt (36) vertrekt morgen met Lotto Dstny op trainingskamp naar Spanje. Om de tijd te doden organiseerde hij een grote Q&A op Twitter. Fans mochten onze landgenoot vragen wat ze maar wilden. Heeft De Gendt bijvoorbeeld weet van homoseksuele renners in het peloton? En wat is de zotste koersprestatie die hij live zag? Een bloemlezing in vraag en antwoord.

Is er veel tijd om een praatje te slaan met de collega’s in het peloton? Indien ja, wat doe je als je er geen zin in hebt?

De Gendt: “Er is tijd zat om te keuvelen. Als het echt vervelend wordt, dan zeg je gewoon dat je een drinkbus moet gaan halen of even moet stoppen om te plassen.”

Denk je dat er een reëele kans was dat je een grote ronde kon winnen? Of is het altijd bij een verre, haast onrealiseerbare droom gebleven?

De Gendt: “Met de juiste training had ik een renner kunnen zijn die top 15 kon halen in een grote ronde. Maar dan had ik een veel strikter dieet- en trainingsprogramma moeten aanhouden. Ik had dan ook niet gewonnen wat ik nu heb gewonnen en ik was waarschijnlijk al op pensioen geweest.”

Wat is de lange ontsnapping die je je het meest beklaagt?

De Gendt: “In de Tour deed ik eens een solo omdat ik de enige, nog aanwezige renner van mijn team in het peloton was. Maar ik had totaal niet de benen om ergens naartoe te rijden. Uiteindelijk reed ik 50-60 kilometer alleen voor het peloton uit met maximaal 1 minuut voorsprong.”

Als een renner in de eerste week van een grote ronde uitvalt, deelt hij dan nog in de prijzenpot aan het eind van een grote ronde?

De Gendt: “Het hangt er van af wie de renner in kwestie is en hoeveel prijzengeld er is verzameld voor zijn opgave. Als Caleb Ewan bijvoorbeeld rit 2 en 3 wint en hij valt uit in de vijfde rit, dan zou het niet fair zijn om hem uit te sluiten. Maar als er weinig of geen prijzengeld is verzameld op het moment dat hij uitvalt, dan sluiten we hem wél uit.”

Is het lastig om zoveel weg te zijn van huis?

De Gendt: “Het wordt moeilijker nu de kinderen ouder worden. Je realiseert je dan sneller dat je de helft van hun leven mist.”

Wat is de meest indrukwekkende koersprestatie die je live meemaakte?

De Gendt: “Alles wat met Remco Evenepoel te maken heeft.”

Wie is je favoriete metgezel in een ontsnapping?

De Gendt: “Jens Voigt.”

Heb je een liedje dat je in ‘beastmode’ zet tijdens een opwarming voor een tijdrit?

De Gendt: “Wat is een opwarming?”

Welke koers wil je nog winnen?

De Gendt: “Ik zou graag nog een rit in de Vuelta op mijn palmares zetten. Dan heb ik 2 ritten in elke grote ronde gewonnen.”

Op welke prestatie ben je het meest trots?

De Gendt: “Dat ik in 8 van de 10 grootste rittenwedstrijden (Tour, Giro, Vuelta, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië, Dauphiné, Ronde van Zwitserland) een etappe heb gewonnen.”

Er is nog nooit een openlijk homo- of biseksuele renner geweest in het peloton. Heeft het wielrennen wat dat betreft een ‘aanvaardingsprobleem? Zijn er renners die zich binnen hun ploeg geout hebben?

De Gendt: “Ik ken geen enkele renner die homoseksueel is. Ik denk niet dat het een probleem is in het peloton. Maar ik ben ook niet onverschillig, onze sport kan zeker beter doen als het op racisme, seksisme en andere -ismes aankomt.”

