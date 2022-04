Thijs Zonneveld ziet hoe Mathieu van der Poel nog altijd fietst als dat jongetje van 8: “Je zag toen al hoe goed hij was”

WielrennenColumnist Thijs Zonneveld zag Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zondag door de Vlaamse heuvels rijden alsof het een speeltuin is. ‘MVDP’ koerst nog altijd als dat jongetje van acht, zoals in de Rabo Dikkebandenrace 2003. Leuke beelden.

Negentien jaar geleden vindt op een druilige herfstdag de Rabo Dikkebandenrace 2003 plaats. Een pelotonnetje kinderen rijdt rondjes over de parkeerplaats van het stadion van Roda JC. Ze dragen oranje helmpjes en witte, wapperende shirts met rugnummers erop.

Een van de kleinste jongetjes, met rugnummer 29, ligt na één rondje al op kop. Zijn rug is gekromd, hij slingert een beetje. De speaker schreeuwt zijn naam, maar dat is niet nodig. Ook al is het jochie in het filmpje pas acht jaar oud: je herkent zijn stijl uit duizenden.

Je ziet, dan al, hoe goed hij is. Hoe hard hij door de bochten vliegt, hoe makkelijk hij wint, hoe hij op de finishlijn zijn handen in de lucht steekt alsof hij het al duizend keer heeft gedaan. Maar ook hoeveel plezier hij erin heeft. Het is een familie-uitje. Papa en mama zijn mee, oma trekt hem zijn jas aan omdat hij anders kou vat. Straks gaan ze frietjes eten. En misschien wel een ijsje.

Het jochie uit het filmpje is nu 27. Afgelopen zondag stond hij aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Zijn benen iets dikker, zijn shirt strakker. En achter de dranghekken is het een stuk drukker dan toen. Maar verder is er niet zoveel veranderd. Mathieu van der Poel fietst nog altijd als dat jongetje van 8. ’s Morgens, voor de start, zegt hij dat hij er zin in heeft. En dat hij hoopt dat ze snel bij de bergjes zijn zodat hij zich niet hoeft te vervelen.

Hij is niet het enige jochie aan de start. Het wielrennen is de afgelopen jaren overspoeld door jochies. Door kereltjes die iedere koers rijden alsof het een dikkenbandenrace is: vanaf ronde één erin met alles wat ze hebben. In een niet zo ver verleden zaten Tourwinnaars in april op een berg en trainden ze als monniken; die van nu, Tadej Pogacar, staat te trappelen om mee te doen aan een voorjaarsklassieker die hij nog nooit had gereden. Hij en Van der Poel, ze rijden zondag door de Vlaamse heuvels alsof het een speeltuin is. Zo hard mogelijk omhoog op ieder heuveltje en schaterend over de kasseien.

Pogi was de sterkste, VDP de snelste. Het sprintje won hij met gekromde rug, een beetje slingerend. Daarna stopte hij om zijn vriendin een zoen te geven. Hij praatte honderduit tegen alle camera’s, zette zijn rit op Strava om te zien of ie nog KOM’metjes had en daarna at hij een hamburger. Hij had zich wel vermaakt, zei hij.

Wij ook, Mathieu, wij ook.

